Le manga The Promised Neverland a encore une dernière histoire à vous raconter. La couverture vient d'être dévoilée, accompagnée d'un synopsis qui nous un petit avant-goût.

L'anniversaire de The Promised Neverland se poursuit avec la publication imminente de la dernière histoire tirée du manga. En effet, le nouveau light novel, sous-titré « A Gift » va bientôt sortir au Japon. À l'approche de cette date très attendue par les fans, on découvre la couverture ainsi que le résumé de ce récit qui nous ramène aux côtés de nos héros dans l'univers dystopique de Kaiu Shirai et Posuka Demizu.

The Promised Neverland A Gift, une nouvelle histoire

Cette année marque les 10 ans du manga The Promised Neverland. Très populaires du temps de sa publication dans le Weekly Shōnen Jump, il n'a malheureusement pas pu bénéficier du soutien d'un anime à la hauteur pour le porter encore plus loin. Mais que cet échec à l'écran ne vous trompe pas, l'univers est bien vivace et toujours cher au cœur des fans.

En effet, pour célébrer ce 10e anniversaire, les auteurs originaux ont écrit un ultime chapitre paru cet été. Mais les célébrations ne s'arrêtent pas là. Comme annoncé en août, un light novel (soit en roman en France) s'apprête à sortir au Japon. Intitulé The Promised Neverland A Gift, il se dévoile tout juste avec l'artwork de sa couverture ainsi qu'un résumé qu'on pourrait traduire ainsi :

Après avoir rejoint le monde des humains et passé quelques temps dans un chalet en montagne avec le vieile Alex, Emma décide de se trouver elle aussi une activité professionnelle. Mais en cherchant un emploi, elle réalise que la diversité de métiers possibles est bien plus grande que ce qu'elle imaginait. Elle ne parvient donc pas à faire son choix. C'est alors qu'à l'occasion d'une rencontre avec Norman et Ray, de passage en ville, elle décide de les aider à créer leur bibliothèque. Cependant, certains voient d'un mauvais œil de voir ces 'anciens enfants comestibles' parmi le personnel.e

© Shūeisha

Le roman A Gift va-t-il sortir en France ?

On a une mauvaise nouvelle. Pour l'heure, le roman The Promised Neverland A Gift n'est annoncé qu'au Japon. La sortie est attendue le 3 décembre 2026. Toutefois, nous avons tout à fait confiance dans la possibilité d'une publication en France. Jusqu'ici, l'éditeur Kazé a toujours travaillé à amener les autres romans de la licence chez nous. Alors, soyons patients. En attendant, tous les tomes du manga et les lights novel sont disponibles chez l'éditeur. L'anime, lui, est au catalogue de Crunchyroll.