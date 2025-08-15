En ce jour férié, Prime Video propose un film totalement culte dans son catalogue. De quoi passer du bon temps devant un écran avec un long-métrage de très bonne qualité.

En ce 15 août, Prime Video accueille un long-métrage qui a marqué le cinéma de super-héros. Adapté d’un roman graphique culte, il mélange enquête, drame et réflexion politique dans un univers sombre et mature. Loin des codes légers des blockbusters traditionnels, ce film propose une vision plus réaliste et parfois dérangeante du genre. Décidément, entre Netflix et Disney+, les plateformes enchaînent les sorties en août.

Une grosse sortie ce 15 aout sur Prime Video

Sorti à l’origine en 2009, Watchmen : Les Gardiens débarque ce jour sur Prime Video. Il plonge le spéctateur dans une Amérique alternative des années 80, en pleine Guerre froide. Les super-héros y sont des justiciers masqués, pour la plupart à la retraite après l’interdiction de leurs activités. Mais le meurtre brutal de l’un d’entre eux pousse un ancien membre du groupe, Rorschach, à enquêter. Ce qu’il découvre menace bien plus que la vie de quelques individus : c’est le destin du monde qui est en jeu.

Réalisé par Zack Snyder (300, Man of Steel), le film qui sort sur Prime Video s’appuie sur un casting solide : Jackie Earle Haley incarne un Rorschach inoubliable, tandis que Malin Åkerman (27 Robes, Rampage), Patrick Wilson (Aquaman, Conjuring), Billy Crudup (Almost Famous, The Morning Show) ou encore Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Supernatural) donnent vie à ces anti-héros complexes. La direction artistique reprend fidèlement l’esthétique du roman graphique, avec des visuels forts et une ambiance pesante qui collent parfaitement au ton de l’histoire.

Une œuvre qui divise, mais qui reste culte

À sa sortie, Watchmen : Les Gardiens avait suscité des débats. Certains louaient sa fidélité à l’œuvre originale et son audace, d’autres trouvaient son rythme inégal. Mais avec le temps, il a gagné en reconnaissance et figure aujourd’hui parmi les adaptations de comics les plus marquantes. Son approche plus adulte et sa réflexion sur le pouvoir, la morale et la responsabilité le distinguent nettement des autres productions du genre. Cela reste donc un beau film sur Prime Video.

Avec son arrivée sur Prime Video, c’est l’occasion idéale de (re)découvrir ce monument du film de super-héros. Que l’on soit fan de l’œuvre d’Alan Moore, amateur de récits noirs ou simple curieux, ce 15 août marque un rendez-vous incontournable pour plonger dans un univers aussi fascinant qu’inquiétant.

Source : Prime Video