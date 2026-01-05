Voici ce que Prime Video propose en termes de sorties films et séries pour cette deuxième semaine de la nouvelle, avec notamment des licences cultes au programme.

Après un début d'année 2026 notamment marqué par Mission Impossible 7 côté films et l'intégrale de Downtown Abbey côté séries, la plateforme SVOD Prime Video continue tranquillement de dérouler son programme de janvier 2026, avec encore de jolies sorties sur les deux plans, qui plus est de manière assez équilibrée. Voyons tout cela plus en détail.

Tous les films Prime Video de la semaine du 5 au 11 janvier 2026

Commençons d'abord, comme à l'accoutumée, par les nouvelles sorties films que propose Prime Video durant cette semaine du 5 au 11 janvier 2026. En l'occurrence, il va falloir attendre la fin de la semaine pour le découvrir, puisque tout arrive le samedi 10 janvier. Et ce jour-là, ce sont pas moins de six nouveaux films qui débarquent sur la plateforme SVOD d'Amazon.

D'un côté, Prime Video va nous faire retourner dans l'univers de Mission Impossible. Après le septième volet la semaine dernière, place en effet ce samedi aux sixième et cinquième épisodes, respectivement appelés Fallout et Rogue Nation. L'occasion donc de retrouver Tom Cruise dans son emblématique rôle de l'espion Ethan Hunt, et même d'un certain Henry Cavill pour lui mettre des bâtons dans les roues dans Fallout.

De l'autre côté, Prime Video troque le monde de l'espionnage spectaculaire pour celui des vampires avec l'intégralité des fameux films d'adaptation de la saga Twilight, avec Robert Pattinson et Kristen Stewart dans les rôles principaux. L'occasion donc de (re)voir ces quatre films sortis entre 2008 et 2012.

10 JANVIER : Mission Impossible 5 : Rogue Nation Mission Impossible 6 : Fallout Twilight - Intégrale, film 1 à 4



Toutes les séries de la semaine du 5 au 11 janvier 2026

Place ensuite aux nouveautés côtés séries pour cette semaine du 5 au 11 janvier 2026 sur Prime Video. Cette fois, le planning se découpe en deux parties. D'une part, le 7 janvier marquera l'arrivée de la saison 2 de Beast Games, les jeux télévisés de l'influenceur Mr Beast, où des candidats s'affrontent pour espérer gagner gros. Le même jour arrivera également l'épisode 4 de la saison 2 de la série Fallout pour voir où ce nouveau carton de la plateforme d'Amazon va nous mener.

La suite du programme séries de Prime Video arrive enfin le 11 janvier 2026, encore sous la forme du début d'une saison 2 : The Night Manager. Il s'agit pour rappel d'une série britannique d'espionnage inspirée du roman de John le Carré où Jonathan Pine, incarné par Tom Hiddleston (Loki dans le MCU) passe de gérant d'hôtel à espion pour les services secrets britanniques afin de faire tomber d'énormes organisations criminelles. Après celle du trafiquant d'armes Richard Onslow Roper (interprété par Hugh Laurie, ou Dr House pour les intimes) dans la première saison, place donc à une nouvelle menace pour la seconde.

7 JANVIER : Beast Games - saison 2 — jeux télévisés où des candidats s'affrontent pour empocher le pactole. Fallout - saison 2, épisode 4 — l'adaptation événement du jeu de Bethesda revient en 2026.

11 JANVIER : The Night Manager - saison 2 — série d'espionnage tirée d'un roman de John Le Carré.



Source : Prime Video