L'été promet d'être très chaud, et Prime Video prévoit de nous refroidir en nous plongeant dans les eaux d'un nouveau survival estival. Un nouveau film à la fois classique et pourtant ambitieux, qui compte bien se faire une place parmi les ténors d'un genre que l'on a pourtant l'impression d'avoir vu mille fois.

Prime Video annonce son prochain film évènement de l'été

Il faut croire que ces dernières années, les requins ont de nouveau la cote. Netflix a eu son film catastrophe avec Nature Prédatrice, un vrai carton à plus de 37 millions de vues en trois jours seulement. Et l'on n'oublie pas le nanar assumé et récréatif Sous la Seine, qui va d'ailleurs avoir une suite. Au cinéma on a aussi eu droit à un film d'horreur plein de squales avec Dangerous Animals. Il était donc temps pour Prime Video de se mettre à la page, et c'est chose faite avec The Devil's Mouth, un thriller horrifique où des jeunes vont devoir affronter des requins en étant piégés dans une grotte. Un film anxiogène et sanglant qui n'est pas sans rappeler 47 Meters Down Uncaged.

Pour son nouveau film événement de l'été, Prime Video a fait appel à Jeff Wadlow, connu pour Truth or Dare ou encore Kick-Ass 2 notamment. The Devil's Mouth sera disponible dès le 29 juillet 2026 sur Prime Video. Le film s'appuie sur un casting relativement jeune avec quelques visages connus comme Kathryn Newton, que l'on a pu voir dans Freaky, Abigail ou encore Wedding Nightmare 2. Elle incarne également la nouvelle génération de Marvel puisqu'elle interprète aussi Cassie Lang dans le MCU, la fille d'Ant-Man. Dans ce prochain film Prime Video, elle est également accompagnée de Lana Condor, star montante elle aussi que l'on a pu voir dans la trilogie À tous les garçons que j'ai aimés, disponible sur Netflix, ou encore dans X-Men Apocalypse. Pour le reste du casting, on retrouvera également Tayme Thapthimthong (The White Lotus saison 3), Nico Hiraga (Sweethearts), Gavin Casalegno (L'Été où je suis devenue jolie) et Tommi Rose (A Savannah Haunting)