Netflix propose un film ultra divertissant qui mélange survie et catastrophe et peut se reposer sur un casting de têtes bien connues du petit et grand écran. Si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, voilà de quoi passer le temps.

Netflix propose pas mal de nouveautés en avril 2026, mais l'une d'elles a clairement plus de mordant que toutes les autres. Un film catastrophe largement inspiré par un gros succès de Netflix d'ailleurs, dans lequel on retrouve une star de La Chronique des Bridgerton que l'on ne voit que trop rarement dernièrement.

Un nouveau film Netflix divertissant et sanglant

Ce divertissement qui fait parler de lui en ce moment sur Netflix, c'est Nature Prédatrice ou Thrash en VO. Dans ce film catastrophe sanglant, on suit plusieurs survivants à une terrible tempête qui a inondé une ville côtière. L'eau est montée partout en ville, piégeant les habitants un peu partout. Mais alors que la pluie ne semble pas vouloir s'arrêter et que les survivants tentent de s'échapper, une autre menace fait son apparition : des requins. Un film qui puise très largement son inspiration dans les films réussis du genre comme Crawl, d'Alexandre Aja qui propose plus ou moins la même chose, mais avec des crocodiles, ou encore Sous la Seine, un film de requin français qui a cartonné sur Netflix.

Derrière le film, on retrouve un habitué du genre, Tommy Wirkola, à qui l'on doit des films déjantés comme Violent Night avec David Harbour en père Noël ultra violent, ou encore Dead Snow 1 & 2 et ses zombies nazis, des comédies horrifiques sanglantes et divertissantes. Nature Prédatrice est d'ailleurs dans cette lignée si l'on en crois les critique globalement positive qui parlent d'une film de série B honnête et amusant.

Au casting, beaucoup de visages familiers se donnent la réplique comme Phoebe Dynevor, actrice phare de la série Netflix La Chronique des Bridgerton, mais aussi Djimon Hounsou, un habitué des blockbusters, ou encore Whitney Peak à l'affiche du prochain Hunger Games : Lever de Soleil sur la Moisson. Nature Prédatrice est disponible depuis le 10 avril 2026 sur Netflix.