Les séries à succès s'enchaînent sur Prime Video qui commence de plus en plus à capitaliser dessus. Comme Reacher, dont la saison 4 est actuellement diffusée sur la plateforme, Terminal List revient avec une nouvelle saison prochainement et a déjà eu droit à un spin-off. Une série qu'il faudra d'ailleurs regarder pour profiter au mieux de la saison 2 de Terminal List qui arrivera en octobre 2026.

Terminal List revient en octobre sur Prime Video

Avec plus de 100 millions de spectateurs, en comptant la série principale et le spin-off d'après les chiffres officiels d'Amazon, Terminal List est l'une des franchises les plus lucratives de Prime Video. La série principale portée par Chris Pratt (Jurassic World, Les Gardiens de la Galaxie) reviendra avec une saison 2 dès le 21 octobre 2026. Elle poursuivra l'intrigue bien après le final de la saison 1, alors que son personnage de James Reece a enfin bouclé sa liste. La CIA finit par le coincer, l'obligeant alors à blanchir son nom en arrêtant un groupe terroriste.

Pour cette saison 2, la série Prime Video adapte directement le second roman de Jack Carr, True Believer. Chris Pratt est toujours en tête d'affiche et sera rejoint par de nouveaux visages comme Gabriel Luna, connu récemment pour son rôle de Tommy dans la série The Last of Us. Il incarnera ici un agent de la CIA prêt à tout. On pourra aussi compter sur la présence de Costa Ronin (The Americans), Olga Kurylenko (Quantum of Solace) ou encore Martin Sensmeier (Westworld).

Conseil important avant la saison 2 : regardez Dark Wolf

Pour aborder au mieux cette nouvelle saison de Terminal List, il est vivement conseillé de jeter un œil à son spin-off, Terminal List Dark Wolf, dispo sur Prime Video. Il s'agit d'un préquel qui se déroule quelques années avant la saison 1 de Terminal List, et fait de nombreuses révélations importantes pour la suite, en plus d'introduire des personnages que l'on retrouvera dans la saison 2 de la série principale. Dark Wolf est plutôt solide dans son genre, même plus apprécié que la saison 1 de Terminal List. Chris Pratt y tient également un second rôle, bien que son personnage reste central dans la suite des événements.