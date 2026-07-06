Il n'y a que peu de nouveautés cette semaine sur Prime Video, mais ce n'est que partie remise. Son prochain film événement de l'été, La Bouche du Diable, arrivera en effet plus tard dans le mois, tout comme Ride or Die, l'une des séries les plus prometteuses des prochaines semaines, qui n'arrivera que le 15 juillet 2026. Dans les jours qui viennent, il faudra faire avec un seul film bien de chez nous.

Le film Prime Video de la semaine du 6 au 12 juillet 2026

Prime Video ne propose qu'un seul film cette semaine et il s'agit de Marave, une comédie française avec Ramzy Bedia, que l'on reverra bientôt dans la série Netflix Assassin's Creed, et l'humoriste Redouane Bougheraba. Réalisé par Adrien Piquet-Gauthier, épaulé par Nathanaël Guedj, un duo que l'on a déjà vu à l'œuvre sur Classico. Dans cette nouvelle comédie pour Prime Video, on suivra deux frères, l'un coach sportif, roi de la magouille, et l'autre un forain qui ne mâche pas ses mots, qui vont se retrouver lorsque leur père tombera malade.

De fil en aiguille, ils se lancent dans une aventure rocambolesque pour faire de Manolo, l'un des frères, un véritable combattant de MMA. Marave arrive dès le 8 juillet 2026 sur Prime Video avec son humour et son casting bien connu du petit et du grand écran. Une comédie estivale qui fera une mise en bouche parfaite avant les prochaines grosses sorties de la plateforme.

08/07 Marave



La série à voir cette semaine

À défaut d'avoir de nouvelles séries à se mettre sous la dent sur Prime Video, et en attendant l'arrivée de Ride or Die, on vous conseille de jeter un œil sur Elle, une nouveauté disponible depuis le 1er juillet 2026. Il s'agit de la série préquelle de la saga de films La Blonde, des comédies des années 2000 portées par Reese Witherspoon. Pour cette série, dont elle est d'ailleurs productrice, l'actrice cède sa place à Lexi Minetree, jeune actrice aperçue dans des petits rôles dans plusieurs séries ça et là. Elle campe désormais Elle Woods dans la série Prime Video, où l'on retracera ses années lycée avant les événements des films. Une série fraîche et drôle, qui a déjà rencontré un joli succès auprès des fans, qui lui ont donné une note de 75 sur 100 sur Rotten Tomatoes notamment. Vous pouvez retrouver Elle dès maintenant sur Prime Video.