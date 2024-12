Notre revue des plateformes de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, Disney+, Max) se prolonge avec la plateforme de streaming vidéo du géant Amazon. Et on sent qu'on arrive à la fin du mois, car les nouveautés se font très discrètes ces derniers jours. Du 16 au 22 décembre 2024, il n'y a même pas eu de films. Toutes les sorties de la semaine ont reposé sur les épaules des voleuses de Cat's Eyes, la nouvelle série live-action de TF1, sur l'émission de téléréalité Beast Games de MrBeast.

Tous les films Prime Video de la semaine du 23/12 au 29/12

Il va être plus que de temps de passer aux nouveautés Prime Video de janvier 2025 quand on voit encore le faible nombre de sorties de la semaine. Néanmoins, le service devrait s'y retrouver puisque l'un de ses plus gros succès est de retour dans une suite. À partir du 27 décembre 2024, vous pourrez revoir Noah (Nicole Wallace) et Nick (Gabriel Guevara) dans le « sulfureux » À Contre-Sens 2 sur Amazon Prime Video. « Dans un monde où l'amour se heurte à une opposition implacable, Nick et Noah devront affronter leur famille, leurs amis et la société pour protéger leur lien interdit. Leur amour résistera-t-il à l'épreuve ultime ou la pression les séparera-t-elle ? »

Un long-métrage entre After et Fast & Furious qui risque d'être un carton monumental. À l'heure d'écrire ces lignes, À Contre-Sens est toujours le plus gros succès de toute l'histoire de Prime Video pour un film non anglophone. En effet, pour celles et ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'une production espagnole adaptée des romans de Mercedes Ron.

27/12 À Contre-Sens 2



Toutes les séries de la semaine du 23/12 au 29/12

La branche mexicaine va régner en maître sur les séries de la semaine du 23 au 29 décembre avec la saison 1 de la série Ahora Que No Estás. Un show qui fait aussi la part belle à la romance comme À Contre-Sens 2. « Javi, un jeune veuf, trouve une lettre de son épouse bien-aimée, Mia, dans laquelle elle lui laisse une liste de femmes qu'il doit rencontrer pour retrouver l'amour ». Tout un programme pour cette série originale Prime Video qui sera disponible à compter du 25 décembre 2024. Une première saison avec sept épisodes au total qui devraient tous être en ligne dès le lancement du programme sur Amazon Prime Video le jour de Noël.

25/12 Ahora Que No Estás - Saison 1



