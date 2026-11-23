Quels sont les nouveaux films et séries qui seront disponibles cette semaine sur Prime Video ? Voici l’agenda pour les prochains jours, avec le retour d’une des plus grandes licences de science-fiction.

Alors que ses concurrents commencent à sortir l’artillerie lourde pour les fêtes de fin d’année, Prime Video joue sa carte habituelle. La plateforme mise en effet, encore, sur des valeurs sûres tout en dégainant l’une de ses plus grosses cartouches de l’année. Et pas n’importe laquelle. Cette semaine, elle accueille en effet la première série dérivée d’une des plus grandes sagas de science-fiction de l’histoire du cinéma. Un événement, qui s’accompagne donc de plusieurs classiques. Voici le programme de la semaine sur Prime Video.

Quels sont les nouveaux films de la semaine du 23 au 29 novembre ?

Cette semaine, Prime Video enrichit son catalogue avec une sélection de films très éclectique, mêlant science-fiction, comédie, zombies et thriller inspiré de faits réels. Les abonnés pourront notamment retrouver World War Z, avec Brad Pitt face à une pandémie mondiale transformant les humains en zombies, ainsi qu’Annihilation, le film de science-fiction fascinant d’Alex Garland porté par Natalie Portman. Quant aux amateurs de comédies, ils pourront retrouver l’un des films les plus cultes du genre du début des années 2000 : Lolita malgré moi. Un incontournable du cinéma adolescent qui s’accompagne également d’un film tout aussi culte, Tonnerre sous les tropiques, satire déjantée de Ben Stiller sur les coulisses d’Hollywood. Avec Prime Video, les joueurs pourront également se replonger cette semaine dans les coulisses captivantes de l’affaire GameStop qui avait fait trembler Wall Street avec le film Dumb Money. Voici sans plus attendre l’agenda des films Prime Video de cette semaine :

25/11

World War Z

Annihilation

Lolita malgré moi

Tonnerre sous les tropiques

29/11

Dumb Money

Quelles sont les nouvelles séries Prime Video de cette semaine ?

L’événement de la semaine sur la plateforme, en revanche, c’est bien l’arrivée de la série Blade Runner 2099. La nouvelle série de science-fiction entend en effet prolonger l’univers culte de Ridley Scott, 50 ans après les événements de Blade Runner 2049. Portée par Michelle Yeoh (Tigre et Dragon, Everything Everywhere All at Once) et Hunter Schafer (Euphoria), cette mini-série Prime Video nous plonge dans un Los Angeles dystopique où deux femmes se retrouvent au cœur d’une intrigue qui les dépasse. Si les fans devraient se réjouir de retrouver l’atmosphère sombre et mélancolique de la franchise, les premiers avis sont cependant plutôt mitigés.

Une première critique, publiée prématurément par The Guardian, évoquait notamment un récit difficile à suivre, un rythme laborieux et des dialogues parfois difficiles à entendre, malgré une direction artistique saluée. Il ne vous restera plus qu’à vous faire votre propre avis le 25 novembre 2026, date à laquelle Blade Runner 2099 sera disponible sur Prime Video.

25/11