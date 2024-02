Vous connaissez la musique, on entame une nouvelle semaine, et ça signifie bien des choses pour Netflix. La plateforme de SVOD accueille un certain nombre de sorties, et on va vous les présenter. Malheureusement, il ne faut pas s'attendre à un nombre conséquent de films ou séries cultes comme la semaine dernière. Loin de nous l'idée de dire que des gros hits ne sont pas présents, mais ils sont moins nombreux au rendez-vous. Ceci dit, vous n'avez pas besoin d'être inquiet, puisque dans le lot, on a tout de même du culte à se mettre sous la dent.

Les films Netflix du 12 au 18 janvier 2024

Alors, qu'est-ce qu'on a côté films pour Netflix ? Commençons par l'un des gros morceaux, c'est-à-dire Footloose qui arrive le 15 février. Il va surtout évoquer des souvenirs aux plus vieux d'entre vous, car il est sorti en 1984. Il est réalisé par Herbert Ross, et sa musique n'a pas manqué de s'imprimer dans la mémoire du grand public. Bon, il faut aimer les comédies musicales, mais si c'est votre cas, alors c'est un incontournable. En plus, il y a Kevin Bacon (Sleepers, Mauvais Piège) en tête d'affiche, et c'est vraiment ce long-métrage qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Bref, vous l'aurez compris, c'est à ne pas louper.

Sinon, on relève des titres comme Ceux qui veulent ma mort, The Pretty One ou encore... Les Nouvelles aventures d'Aladin. Voilà, vous avez saisi l'idée, ce n'est pas forcément le paradis sur Netflix. De même, vous allez peut-être vous faire avoir par la présence de The Abyss. Malheureusement, ce n'est pas le célèbre film de James Cameron, mais plutôt un long-métrage suédois qui va sortir vendredi.

Les films de la semaine 7

Tue-moi si tu l'oses (13 février)

Emily the criminal (13 février)

Les Nouvelles aventures d'Aladin (13 février)

Alad'2 (13 février)

A Soweto Love Story (14 février)

The Pretty One (14 février)

Prise au jeu (14 février)

Cœurs en thérapie (14 février)

Love, Simon (15 février)

Crossroads (15 février)

Ceux qui veulent ma mort (15 février)

Footloose (15 février)

The Abyss (16 février)

Les séries Netflix de la semaine du 12 au 18 février 2024

Passons maintenant aux séries qui vont arriver sur Netflix cette semaine. On assiste à l'entrée de plusieurs nouvelles saisons, comme la sixième de Love Is Blind. On ne va pas se concentrer dessus, mais plutôt sur une nouveauté prometteuse. C'est House of Ninjas, qui débarque le 15 du mois. Au menu, une plongée dans le monde des ninjas, mais à notre époque. Un postulat de départ intrigant où on suivra les derniers descendants de Hattori Hanzo. Il y aura un total de 8 épisodes, et on vous laisse vous faire un premier avis avec la bande-annonce ci-dessous.

Bom Dia, Verônica : Saison 3 (14 février)

Love Is Blind : Saison 6 (14 février)

House of Ninjas (15 février)

AlRawabi School for Girls : Saison 2 (15 février)

Ready, Set, Love (15 février)

The Vince Staples Show (15 février)

Comedy Chaos (16 février)

Les nouveaux documentaires et émissions Netflix

Terminons avec les documentaires Netflix à venir pour cette semaine du 12 au 18 février 2024. On en trouve trois, avec des sujets bien différents. Si vous aimez le football (un club anglais en l'occurrence), alors vous serez sûrement heureux d'apprendre que la troisième saison de Sunderland : Envers et contre tous arrive dès demain. Pour les autres, vous pouvez vous rabattre sur Einstein et la bombe. Un documentaire dédié à ce génie connu de tous, nous contant notamment ce qui lui est arrivé après sa fuite de l'Allemagne nazie.