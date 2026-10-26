Prime Video clôture la dernière semaine d'octobre 2026 avec seulement une nouvelle sortie, mais qui saura bien accompagner cette fin de mois sur le thème d'Halloween.

Après une précédente semaine bien remplie avec notamment la saison 2 de The Terminal List, la série française Le Charles et le film The Get Out, Prime Video lève clairement le pied pour cette semaine du 26 octobre au 1er novembre 2026. La plateforme SVOD d'Amazon mise tout sur un seul long-métrage, mais pas n'importe lequel : la suite d'un film de zombies espagnol devenu un phénomène sur le service. Côté séries, il faudra en revanche patienter jusqu'à début novembre pour de vraies nouveautés. Voyons tout cela dans ce récapitulatif.

Apocalypse Z New World, la seule sortie film de la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2026 sur Prime Video

De façon assez exceptionnelle le programme films de Prime Video tient cette semaine en une seule sortie, mais elle a de quoi faire satsifaire les fans de zombie ou les cinéphiles à la recherche de frissons pour Halloween. Rendez-vous en effet le 30 octobre 2026, à la veille d'Halloween, avec Apocalypse Z: New World (Apocalipsis Z: Nuevo mundo en version originale), la suite d'Apocalypse Z : Le Début de la fin, sorti en 2024.

Toujours réalisé par Carles Torrens et tiré de la saga littéraire de l'Espagnol Manel Loureiro, ce deuxième volet qui sortira ce vendredi sur Prime Video déplace ainsi l'action aux îles Canaries, devenues le dernier refuge de l'Europe après l'épidémie du virus TSJ. Une équipe y est chargée d'une mission sur le continent dévasté pour récupérer des ressources vitales, avec à la clé hordes d'infectés et tensions entre survivants.

Pour le reste, aucun autre film n'a été annoncé cette semaine. Le 1er novembre 2026 pourrait toutefois réserver quelques ajouts de catalogue, Prime Video ayant l'habitude de garnir son offre en début de mois.

30 octobre Apocalypse Z: New World - Film Prime Video



Pas de nouvelles séries sur la plateforme d'Amazon du 26 octobre au 1er novembre 2026

Côté séries, Prime Video n'a malheureusement annoncé aucune nouveauté sur cette semaine du 26 octobre au 1er novembre 2026. Une pause qui laisse donc le temps aux abonnés de rattraper les grosses sorties d'octobre, à commencer par Carrie, la série de Mike Flanagan adaptée de Stephen King, disponible en intégralité depuis le 7 octobre et déjà renouvelée pour une saison 2.

Il faudra en revanche attendre la semaine prochaine pour voir le programme séries de Prime Video repartir de plus belle, avec dès le 4 novembre The Greatest, une série en huit épisodes sur la jeunesse de Muhammad Ali, puis le 6 novembre Campus Drivers, romance française adaptée des romans de C.S. Quill. Le tout avant l'arrivée très attendue de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir le 11 novembre, comme le détaille notre programme Prime Video de novembre 2026.

À venir la semaine prochaine The Greatest (Saison 1) - 4 novembre - Série Campus Drivers (Saison 1) - 6 novembre - Série



Source : Prime Video