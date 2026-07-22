Prime Video va raviver des souvenirs chez beaucoup de téléspectatrices et téléspectateurs avec l'annonce de sa nouvelle série de science-fiction. C'est le retour d'une œuvre culte.

Ça fera 40 ans l'an prochain qu'est sorti Robocop, le film de science-fiction iconique de Paul Verhoeven. Après des dizaines d'autres films, séries, BD ou jeux vidéo, Prime Video a décidé de s'emparer du personnage du cyborg policier pour proposer sa propre adaptation. Une série live-action a été annoncée en co-production avec Amazon MGM. On a les premiers détails.

Prime Video va avoir sa propre série Robocop

Ça faisait quelques années qu'Alex Murphy n'avait plus eu droit au devant de la scène. Il a bien eu un jeu vidéo en 2023, Robocop Rogue City, très apprécié d'ailleurs. Mais pas beaucoup plus. Pour autant, le public ne l'a pas oublié et les producteurs non plus visiblement. Prime Video a annoncé en 2023 son envie d'offrir un reboot au film de 1987, sous forme de série live-action.

Robocop: Rogue City. © Nacon / Teyon.

Depuis, le projet est resté discret. Mais de nouveaux détails ont récemment été découverts. Les choses s'accélèrent enfin en coulisses pour la série Robocop Prime Video. Le mois dernier, Jordan Ruimy de World of Reel, dévoilait de manière officieuse que le tournage débuterait pas plus tard qu'en janvier 2027 à Vancouver (Canada) et s'étalerait sur une durée de six mois.

Qui va réaliser la nouvelle série de science-fictin de Prime Video ?

Le retour de Robocop sur Prime sera encadré par Peter Ocko, qui porte autant la casquette de showrunner que de scénariste de producteur. S'il a travaillait à la production de séries comme The Office et Elementary, il s'est démarqué ces dernières années en tant que showrunner sur Lodge 49 et Moonhaven.

Ocko pourra en plus compter, semble-t-il sur le savoir faire de James Wan à la réalisation. Le créateur de Conjuring devrait en effet réaliser plusieurs « épisodes clé » de la série Robocop de Prime Video, en plus d'intervenir comme producteur exécutif selon Ruimy.

Combien d'épisodes pour la nouvelle série Robocop ?

La série Robocop de Prime Video devrait proposer 8 épisodes à sa sortie selon les premiers rapports. Cependant, dès lors qu'il s'agit d'une série, il n'est pas impossible que le reboot se prolonge sur plusieurs saisons. Cela dépendra certainement du succès rencontré au lancement.