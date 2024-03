L'une des séries les plus appréciées de Prime Video nous donne enfin de ses nouvelles et elles sont excellentes ! Il ne va pas falloir attendre aussi longtemps que prévu.

Prime Video a peut-être du mal à avoir une plateforme intuitive, il n’empêche qu’au fil des années, elle n’a plus rien à envier au géant Netflix, toujours leader du marché.

Les grosses séries s’enchaînent chez Amazon, en témoigne l’arrivée prochaine de Fallout que l’on attend impatiemment, mais en plus de ses propres programmes, la plateforme a su récupérer les droits de séries extrêmement appréciées, comme ce show signé DC Comics qui reviendra très prochainement.

L'une des plus grosses séries dispo sur Prime Video va bientôt revenir !

Il ne cherche que la paix, aime les USA plus que son propre père, son meilleur pote est un aigle domestique et il a plus de muscle que de matière grise, qui est-ce ? Oui, on parle ici de Peacemaker, le super héros/vilain aux méthodes extrêmement expéditives campé par un John Cena hilarant. Un personnage haut en couleur qui est apparu la première fois dans le The Suicide Squad de James Gunn aux côtés de Margot Robbie ou encore Idris Elba. Depuis, l’aigle a su voler de ses propres ailes et Cena est revenu dans une série aussi drôle que trash qui a cartonné sur Prime Video, sa plateforme de diffusion.

On savait qu’une saison 2 allait voir le jour, c’était confirmé, mais jusqu’ici, James Gunn l’avait mise en stand-by jusqu’à ce qu’il arrive à mettre de l’ordre dans son nouveau DCU et ses projets en cours. Mais voilà, les choses ont changé et en bien !

Une double bonne nouvelle pour le DCU

L’actrice Jennifer Holland, qui joue le rôle d’Emilia dans la série, a vendu la mèche. La saison 2 de Peacemaker commence son tournage dès cet été ! Une information que l’on n'a pas besoin de prendre avec des pincettes puisqu’en plus d’être l’une des têtes d’affiche de la série, elle est également en couple avec Gunn. Autant dire que les infos sont sûres.

C’est une double bonne nouvelle puisque ça signifie que Peacemaker reviendra certainement d’ici l’année prochaine, et qu’on pourra en profiter dans la foulée sur Prime Video (si le deal tient toujours), ou un peu après sa diffusion sur Max comme avec la première saison. Mais c’est aussi une bonne nouvelle parce que ça veut dire que James Gunn commence doucement à y voir plus clair dans ses plans. Son prochain gros morceau, Superman (anciennement Superman Legacy), est bel et bien sur les rails et il lancera le nouveau DCU d’ici 2025 lui aussi. Fatigué ou non des super héros, il faut admettre qu’on est tout de même curieux de voir ce que ça va donner.

Jennifer Holland dans Peacermaker

La saison 2 de Peacemaker, c'est pour bientôt !

Pour ce qui est de la série, on ne sait pas encore ce que va raconter cette saison 2 de Peacemaker, ni même comment elle va s’intégrer au nouveau DCU, elle qui fait clairement partie du précédent (en témoigne les caméos de la saison 1 d’ailleurs). Nous verrons, mais l’univers loufoque et trash de la série a un boulevard pour se trouver des excuses, ou pas d’ailleurs. En tout cas, les choses s’accélèrent et l’on imagine assez facilement que l’équipe de la première saison sera de retour. À voir dans les prochains mois lorsque la communication s’accélérera. Pour l’heure, vous pouvez toujours vous refaire la saison 1 de Peacemaker sur Prime Video que ce soit pour un rappel ou simplement pour découvrir une série déjantée et très efficace.