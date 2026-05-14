L'un des plus gros succès en librairie de ces dernières années va bel et bien avoir son adaptation produite par Amazon Prime Video. La plateforme fait enfin sa grande annonce.

C'est LA saga littéraire qui cartonne depuis 2023. Déjà à l'époque, Amazon MGM Studios n'a pas attendu pour racheter les droits d'exploitation. Seulement, il aura fallu trois ans pour que nous entendions parler concrètement de ce projet. Désormais, c'est dit : le premier tome va bientôt être transposé en série et sortira en exclusivité sur Prime Video. De gros noms y sont déjà associés.

Cette dystopie de fantasy bientôt en série sur Prime Video

Si vous avez traîné dans les rayons young adult des librairies ces trois dernières années, vous n'avez pas pu passer à côté. Fourth Wing, le premier tome de la saga The Empyrean, trône dans le top des ventes depuis 2023 et le phénomène n'a pas désempli. Très vite à sa sortie, la communauté booktok de TikTok a fait exploser les ventes. Le 3ᵉ tome, Onyx Storm, est tout bonnement le roman young adult qui s'est écoulé le plus vite depuis 20 ans. La saga s'est vendue à 12 millions d'exemplaires jusqu'à présent et Prime Video s'apprête à lui offrir un second souffle avec une série dérivée.

Né de la plume de Rebecca Yarros, aussi connue pour les sagas Legacy et Les Renegades, Fourth Wing va prendre vie en live-action dans un avenir plus ou moins proche. Le projet est d'ores et déjà porté par Michael B. Jordan, récemment oscarisé comme « Meilleur acteur » pour Sinners, en tant que producteur exécutif. L'adaptation sera en outre encadrée par Meredith Averill comme showrunneuse, elle qui portant déjà cette casquette sur les séries Netflix Locke & Key et The Haunting of Hill House. Enfin, on sait déjà que Lisa Joy (Westworld, Fallout) réalisera l'épisode pilote.

De quoi parle le livre Fourth Wing ?

Fourth Wing, premier volet de la saga The Empyrean, prend place dans le pays fictif de Navarre. On y suit l'aventure de Violet Sorrengail, une jeune femme de 20 ans qui souhaite devenir Scribe. Sauf que sa mère, commandante de l'académie de la guerre de Basgiath, l'oblige à rejoindre le quadrant mortel des Cavaliers. L'héroïne doit alors se dépasser pour réussir des épreuves mortelles et ainsi pouvoir prétendre à défendre sa nation dans le conflit qui a cours. Entre rivalités, amitié avec un dragon et passés sombres, Rebecca Yarros signe une histoire addictive.

Avec une telle promesse, Prime Video pourrait tenir l'une de ses séries les plus prometteuses de ces prochaines années. D'autant plus qu'Amazon a déjà mis une option pour adapter le tome 2, Iron Flame, comptant bien surfer sur le phénomène.

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