Après une première saison couronnée de succès en 2024, Fallout revenait sur les ondes de Prime Video en décembre dernier pour une nouvelle salve de huit épisodes, notamment inspirés de l’un des opus préférés des fans : Fallout New Vegas. Sans surprise, cela a donc permis à la série d’Amazon de continuer à cartonner auprès des spectateurs, qui ont été nombreux à répondre présent pour cette saison 2. De quoi motiver la compagnie à renouveler l’expérience pour une troisième saison, qui marquera alors l’arrivée d’une star de renom au casting.

Aaron Paul rejoint le casting de Fallout pour la saison 3

En effet, comme vient tout juste de nous l’apprendre le média Deadline, la saison 3 de Fallout marquera l’arrivée d’Aaron Paul au casting, dans un rôle qui n’a pas encore été révélé. L’acteur, connu pour avoir incarné Jesse Pinkman dans Breaking Bad et Caleb Nichols dans Westworld, rejoindra ainsi Ella Purnell, Aaron Moten ou encore Walton Goggins dans l’aventure. Annabel O’Hagan et Dave Register, qui incarnent respectivement Stephanie Harper et Chet, ont quant à eux été promus au rang de personnages réguliers pour la prochaine saison.

Notons que l’arrivée d’Aaron Paul dans Fallout marquera les retrouvailles de l’acteur avec Jonathan Nolan et Lisa Joy, les producteurs exécutifs du show, avec qui il a déjà eu l’occasion de collaborer à l’époque de Westworld. C’est d’ailleurs ce qui a poussé ces derniers à vouloir retravailler à ses côtés, et donc à lui proposer un rôle dans la saison 3. Reste maintenant à découvrir le fruit de cette nouvelle collaboration, qui ne devrait toutefois pas voir le jour avant 2027 si Amazon s’en tient au même délai de production qu’entre les deux premières saisons.

Les fans sont aux anges

Dans tous les cas, une chose est sûre : les fans de Fallout sont déjà plus que ravis de cette nouvelle. Non seulement les talents d’acteur d’Aaron Paul ne sont plus à prouver depuis longtemps, ce qui peut n’être que positif pour la série, mais en plus ce n’est pas la première fois que ce dernier est associé à l’univers de la franchise. En témoigne cette photo de lui datant de 2010, alors qu’il se trouvait à la soirée de lancement de Fallout New Vegas, et qui ne cesse de circuler depuis l’annonce de Deadline. On peut maintenant dire que la boucle est bouclée.

Source : Deadline