Le programme de la semaine de Prime Video est encore flou, faute de l’annonce des nouveautés de septembre 2026. Voici malgré tout toutes les nouveautés confirmées pour ces prochains jours.

Comme chaque nouvelle semaine, les différentes plateformes de SVOD dégainent leurs nouveautés. Et comme souvent à chaque fin de mois, la routine est quelque peu cassée. Les géants du secteur prennent en effet plus de temps pour communiquer les nouveautés du mois à venir. Pour l’heure, seuls Netflix et HBO Max ont dévoilé leur programme pour septembre 2026. Celui de Prime Video est donc encore flou, au-delà des nouveautés confirmées en amont pour le mois prochain. En attendant que la branche française ne révèle son agenda, voici toutes les sorties de la semaine confirmées pour Prime Video.

Tous les films de la semaine du 31 août au 6 septembre

Seul un film est pour l’heure confirmé cette semaine sur Prime Video, The Runner. Avec ce film d’action, le réalisateur oscarisé Kevin Macdonald (Dernier Roi d’Ecosse) transforme Londres en un terrain de jeu grandeur nature sous haute tension. On y suit Maia Marten (Gal Gadot), une brillante avocate dont le fils est soudainement kidnappé. Elle reçoit alors un coup de téléphone et son mystérieux ravisseur lui impose une règle : courir et obéir, chaque arrêt pourrait condamner son enfant. S’ensuit alors une course folle à travers les rues de la capitale britannique où l’avocate devra suivre des ordres toujours plus sinistres. Une exclusivité Prime Video à découvrir dès le 2 septembre.

2 septembre The Runner



Tous les nouvelles séries Prime Video de la semaine du 31 août au 6 septembre

Côté séries, seul un programme est également confirmé. Après le départ du trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, The Grand Tour reprend la route avec de nouveaux pilotes. Thomas Holland, James Engelsman et Francis Bourgeois prennent le volant de cette saison 7, qui entend préserver l’ADN de l’émission. De l’Angola à la Malaisie jusqu’aux routes de Californie, les trois nouveaux présentateurs enchaînent les défis aussi fous les uns que les autres avec des voitures improbables. Les six épisodes de ce reboot seront disponibles simultanément le 4 septembre 2026 sur Prime Video.

4 septembre The Grand Tour - Saison 7



Source : Prime Video