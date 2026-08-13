Il n'est pas rare de voir certains projets être mis au placard avant même qu'ils puissent naître, ou alors des séries annulées juste après une première saison. Prime Video a toutefois décidé d'en sauver une des limbes et serait en train de préparer une série de fantasy sur la franchise du Peuple de l'air, basée sur les romans du même nom.

Prime Video va adapter Le Peuple de l'Air avec une série évènement

Après La Roue du Temps, injustement annulée, ou encore Les Anneaux de Pouvoir, l'une des séries les plus chères de tous les temps, Prime Video mise désormais sur une autre licence de fantasy : Le Peuple de l'Air. À l'origine ce sont des romans pour jeunes adultes signés de l'autrice Holly Black, à qui l'on doit aussi Les Chroniques de Spiderwick entre autres. Après avoir cartonné en librairie, les droits ont commencé à chatouiller les narines de certains gros poissons. Universal et Michael De Luca avaient prévu d'en faire une série aux alentours de 2017, mais n'ont finalement jamais rien lancé tout en conservant soigneusement les droits « au cas où », on connaît la musique. Mais voilà que c'est désormais Prime Video qui a fini par rafler la mise, comme l'a annoncé le site People lors d'un entretien exclusif avec la romancière.

Qui s'occupe de cette nouvelle série ?

On ne sait pas encore qui sera à la barre du projet, mais la société de production de Ridley Scott est en tout cas impliquée auprès de Prime Video. Gage de qualité ? Difficile à dire pour le moment, mais le potentiel est en tout cas assez énorme. People nous parle d'un important contrat entre Amazon et Scott Free Productions, et Holly Black elle-même serait également de la partie. Bien que l'on ne sache pas grand-chose de cette nouvelle série événement de Prime Video, on suppose que ce sera bien le premier tome, Le Prince Cruel, qui sera adapté dans un premier temps.

Holly Black autrice des romans Le Peuple de l'Air bientôt adaptés sur Prime Video

Que raconte les romans de la saga Le Peuple de l'air ?

La série du Peuple de l'air est composée de plusieurs romans de fantasy qui nous racontent l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui a été enlevée, avec ses deux sœurs, à la mort de ses parents alors qu'elle était bébé, et vit désormais dans un monde magique peuplé de créatures fantastiques et immortelles qui, pour la plupart, méprisent les mortels. Si Prime Video réussit son coup, elle pourrait tenir entre les mains une vraie pépite. Les romans Le Peuple de l'Air sont réputés pour leur ambiance particulièrement sombre, et son héroïne prête à tout, jusqu'à tuer pour parvenir à ses fins. Ce n'est pas un nouveau Narnia, dont Netflix a les droits, mais bien de la dark fantasy qui pourrait réussir à tirer son épingle du jeu.