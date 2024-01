Un nouveau film arrive bientôt sur Netflix, et il va sans aucun doute plaire aux fans de One Piece. On a même droit à un premier trailer qui en met plein les yeux.

La liste des arrivées du mois de janvier 2024 sur Netflix a su mettre l'eau à la bouche des spectateurs. Et bientôt, la plateforme va accueillir un nouvel ajout de taille. Ce dernier va surtout parler aux fans d'une œuvre bien précise, celle de One Piece. Pour cause, on a affaire à l'adaptation d'une histoire écrite par nulle autre qu'Eiichiro Oda, l'auteur des aventures de Luffy et sa bande de joyeux lurons. On a tout, un premier trailer, une date de sortie, et la hype qui accompagne ces informations.

Un nouvel ajout très solide pour Netflix

Le film en question qui arrive sur Netflix s'appelle Monsters : L'enfer du dragon volant aux 103 passions. Oui, c'est aussi le nom de l'énorme attaque que Zoro utilise contre King dans One Piece lors de l'arc se déroulant à Wano. Vous allez vite comprendre qu'il y a bel et bien un lien entre les deux. En fait, Monsters fut publié en 1994 dans le Shonen Jump Autumn Special, alors qu'Oda était seulement âgé de 19 ans. Le récit a ensuite été republié en 1998 dans un recueil d'histoires courtes mis sur pied par le célèbre auteur : Wanted!.

Du coup, c'est le moment parfait de découvrir une œuvre d'Oda qui est bien plus méconnue. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que ça peut être considéré comme un préquel de One Piece. Monsters est effectivement considéré comme faisant partie de cet univers, chose qui a été révélée à Thriller Bark (d'où le nom de l'attaque de Zoro, celui-ci étant un ancêtre du personnage principal du film). Entre le live-action, la sortie de l'anime sur Netflix, l'annonce du remake et le succès du manga, on peut dire que les fans de ce monument mangent bien ces derniers temps. En tout cas, voici le synopsis de Monsters pour vous donner une idée de ce qui vous attend :

En temps de paix, une seule chose est capable de perturber le paisible cours du temps : la "peur" qui danse dans le ciel. Cette peur, pouvant signifier la destruction totale de la Terre, se manifestait en réalité par l’apparition d’un dragon. MONSTERS nous transporte dans l'épopée du samouraï Ryuma. Après une longue période d’errance, Ryuma atteint enfin une ville où Flare, une jeune fille, le sauve de la famine. Cependant, le samouraï se retrouve mêlé à l’attaque d’un dragon sur cette ville. Synopsis de Monsters, bientôt disponible sur Netflix et ADN

Pour chapeauter cet anime, on a affaire à nul autre que Sunghoo Park. Ce dernier a également travaillé sur Jujutsu Kaisen ou Garo Vanishing Line, il a donc un CV plutôt solide. Il va réaliser le film au sein de son studio E&H Production. Quant au design des personnages, on le doit à Takashi Kojiima, dont vous avez peut-être entendu parler grâce à sa contribution sur des œuvres comme Flip Flappers ou Heike Monogatari. Pour ce qui est de la date de sortie, il n'y aura pas besoin de patienter très longtemps. En effet, Monsters débarquera le 21 janvier à 16h sur Netflix et ADN. Ne loupez pas ce rendez-vous.