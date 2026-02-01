En ce moment, il y a pas mal d'actualités côté séries, que ce soit chez Prime Video, Netflix ou encore Disney+. Apple TV aussi en profite pour faire des annonces et vient nous confirmer le retour d'une série très appréciée alors que la nouvelle saison vient tout juste d'être mise en ligne. On ne perd plus de temps chez Apple, et ce sont les fans qui vont être contents.

La thérapie va encore continuer sur Apple TV

Parce qu'il n'y a pas que Pluribus qui peut vous redonner le sourire, la série Shrinking vient d'annoncer son renouvellement. Cette série très appréciée et saluée par la critique traite le drame et la psychologie humaine avec douceur, humour et tendresse. On suit Jimmy, un psy qui peine à faire le deuil de sa femme et à gérer son rôle de père. Un personnage extrêmement touchant interprété par Jason Segel, l'illustre Marshall de How I Met Your Mother. Il est épaulé par Paul (Harrison Ford) et Gaby (Jessica Williams), ses collègues et amis, ainsi que par sa voisine Liz (Christa Miller-Lawrence), qui s'occupe notamment de sa fille.

Alors que la saison 3 vient tout juste d'arriver sur Apple TV, signant par la même occasion l'arrivée de Cobie Smulders (Robin dans How I Met Your Mother), le géant de la SVOD vient d'officialiser une saison 4. Pour l'heure, pas de date de sortie évidemment, mais on suppose que la production sera plutôt rapide, histoire d'éviter qu'il y ait trop d'écarts entre les saisons. À l'heure où ces lignes sont écrites, difficile de savoir où tout ça va nous mener, il faudra déjà voir ce que nous réserve la saison 3, qui vient tout juste d'arriver sur la plateforme. On suppose que Jimmy continuera petit à petit à reconstruire sa vie et peut-être bien qu'il finira par réellement retrouver l'amour et se stabiliser une bonne fois pour toute.

Bande-annonce de la saison 3 de Shrinking sur Apple TV

Source : Apple TV