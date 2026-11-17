Les aventuriers de The Mighty Nein, le fameux spin-off de Legend of Vox Machina, vont faire leur retour en 2027 sur Prime Video. À l'occasion de la TwitchCon 2026, l'équipe de Critical Role derrière le projet a officiellement dévoilé la date de sortie exacte. Découvrez avec nous les nouveaux détails sur cette série d'animation événement mais aussi les doutes émis par les fans.

Ce week-end, nous avons pu assister à une belle annonce pour les fans de l'univers roliste et, plus particulièrement, de celles et ceux qui suivent l'adaptation des aventures Critical Role sur Prime Video. La série d'animation The Mighty Nein a enfin pu donner des nouvelles de sa saison et on peut maintenant dire qu'elle approche à grands pas.

En effet, lors de la TwitchCon 2026, Liam O'Brien, le comédien qui prête sa voix à Caleb Widogast dans la série, a levé le voile sur le calendrier. Désormais, c'est officiel : nous retrouverons la saison 2 de The Mighty Nein, le spin-off de Legend of Vox Machina, en exclusivité sur Prime Video le 24 mars 2027.

Cette nouvelle saison de The Mighty Nein promet encore de belles péripéties sur Prime Video. Les 8 épisodes suivront notre bande de héros prenant la mer. Le ton sera vraiment placé sous le signe de la piraterie. Ceci dit, les pouvoirs grandissants de Fjord et les mystères de la Balise ne vont pas rendre la traversée tranquille.

Les fans de Critical Role craignent une grosse déception

Cette annonce a largement réjoui la communauté Critical Role. Cela dit, après des années à suivre les quêtes du groupe de rolistes, les attentes sont élevées. Or, certains choix divisent d'ores et déjà les fans. Sur les réseaux sociaux, sous la publication d'annonce partagée ci-dessus, beaucoup critiquent notamment le fait de diffuser les 8 épisodes de The Mighty Nein d'un seul coup sur Prime Video.

Le plaisir puristes réside, à l'inverse, dans le fait de suivre chaque semaine la suite de l'histoire et de discuter de maintes théorie avec les autres spectateurs. C'était le cas notamment pour la saison 1 de The Mighty Nein et cela avait largement contribué à l'enthousiasme des fans. Mais justement, certains se demandent si passer à une diffusion d'un bloc ne serait pas le signe de performances pas assez intéressantes pour Prime Video. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre de vivre cela le 24 mars 2027 pour voir si la saison 2 sera à la hauteur.