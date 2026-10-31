Préparez-vous à votre dose d'épouvante, de citrouilles et d'horreur avec notre top des séries et films Netflix à bing-watcher pour Halloween. Une sélection pour les adultes qui aiment se faire peur et les ados en recherche d'aventures ésotériques.

Si vous cherchez quel film ou série regarder sur Netflix à Halloween, on a ce qu'il vous faut. Histoire de sorcière ou de fantôme, morts-vivants ou malédiction... on a de tout pour vous faire trembler de peur, frissonner de plaisir ou simplement vous plonger dans l'ambiance si unique de cette période de l'année. Voici notre top des films et séries à binge-watcher le 31 octobre.

10. Les films Fear Street, pour se faire peur avec des histoires de sorcière

Si on connaît surtout l'auteur R.L. Stine pour la série Chair de Poule, il signe aussi la trilogie de romans pour ados Fear Street. Et Netflix a eu la bonne idée d'en faire des films pour son catalogue. On plonge alors au cœur d'une petite ville américaine frappée à plusieurs époques par des massacres tragiques. Si les habitants attribuent ce terrible sort à une malédiction qui aurait été jetée par une certaine Sarah Fier pendue pour sorcellerie en 1666, on découvre un peu plus à chaque épisode les dessous de cette histoire entourée de mystère. Un quatrième film, Prom Queen, est en plus sorti l'an dernier comme une histoire indépendante, prolongeant encore un peu le plaisir.

9. Below, la nouvelle mini-série surnaturelle de Netflix

Le scénariste Jesse McKeown renoue avec Netflix après The Umbrella Academy pour la mini-série Below. Dès le départ, le cadre dans un petit village de pêcheur isole en Terre-Neuve, au Canada, a déjà de quoi nous donner la chair de poule. Entre malédiction familiale, créature surgie des profondeurs et le retour de l'acteur Josh Hartnett (aussi à l'affiche de Verity en ce moment) dans le genre de l'épouvante-horreur, c'est la nouveauté de la plateforme à découvrir pour Halloween.

8. Les Nouvelles Aventures de Sabrina, la série parfaite pour les ados à Halloween

On vous épargne Riverdale dans nos suggestions Netflix d'Halloween au profit d'une adaptation des comics Archie qui nous a beaucoup plus convaincus. Sortie entre 2018 et 2020, la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina revisite l'histoire de la jeune sorcière alors qu'elle doit concilier sa vie parmi les humains et celle de la magie. Ces choix vont bouleverser l'ordre des choses tandis qu'elle va voir de nombreux obstacles et dangers se dresser sur sa route. Heureusement, elle peut compter sur ses amis pour l'aider, et même sur des alliés insoupçonnés, même lorsqu'il est question de défier Satan en personne.

7. Marianne, la série d'horreur française à voir sur Netflix

La série Netflix Marianne avait parler d'elle à sa sortie en 2019. Un peu tombée dans l'oubli, on serait désolé que vous passiez à côté pour Halloween. D'autant plus qu'il s'agit là d'une production française ! Ici, on parle d'une histoire de sorcière, celle de Marianne justement, née de la plume de l'écrivaine Emma Larsimon. Sauf que pour continuer de vivre pleinement, elle a besoin que son autrice reprenne l'écriture, quitte à devoir affronter ses démons en revenant dans sa Bretagne natale.

6. L'anthologie Monstres de Netflix (et surtout L'Histoire d'Ed Gein)

Ryan Murphy et Ian Brennan sont devenus des experts quand il s'agit de plonger dans l'histoire de meurtriers qui ont défrayé la chronique. Après la série biopic sur Jeffrey Dahmer, les deux collaborateurs ont lancé une véritable anthologie avec les séries Monstres. La dernière en date, sortie cet automne, s'attarde sur l'histoire de Lizzie Borden, accusée d'avoir massacré ses parents à coups de hache. Pour le coup, entre liberté scénaristiques et historiques, ce n'est pas vraiment celle qu'on conseillerait. Si on a aimé l'histoire des frères Menendez, qui comporte aussi une grande partie judiciaire, celle qu'on préfère et qui a tout pour vous faire frissonner à Halloween, c'est vraiment L'Histoire d'Ed Gein. Ce tueur est devenu une véritable légende morbide, au point d'avoir inspiré des films comme Massacre à la tronçonneuse, Le Silence des Agneaux ou même le premier Terrifier.

5. All of Us Are Dead, les zombies sud-coréens

Quand un professeur de sciences met au point un virus censé rendre son fils plus fort, tout tourne mal. All of Us Are Dead, c'est LE série de zombies à voir sur Netflix pour Halloween. On y suit une véritable épidémie au cœur d'un lycée à laquelle une poignée d'élèves tente tant bien que mal de survivre. Avec sa montée en tension constante rythmé par des cliffhangers dingues, on a dévoré les épisodes jusqu'au dernier.

4. Le Cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, futur classique d'Halloween sur Netflix ?

Avec son sens de l'imagination et du fantastique, Guillermo del Toro est clairement un de nos réalisateurs préférés. Si vous n'avez pas l'occasion de retourner voir le Labyrinthe de Pan qui ressort exceptionnellement au cinéma, vous pouvez retrouver un beau condensé de son travail dans Le Cabinet des curiosités, une mini-série d'anthologie pensée pour raconter des histoires qui font peur, dont plusieurs adaptées des récits de H.P. Lovecraft. Pilleur de tombe, peintre hanté par ses toiles, maison hantée... tout l'esprit d'Halloween est concentré dans cette série Netflix.

3. Stranger Things, la saga complète sur Netflix pour Halloween

Cette année, Stranger Things fête ses 10 ans. Et quelle meilleure période qu'Halloween pour se replonger dans cette série Netflix culte ? Au fil des 5 saisons, on suit une bande d'ados des années 1980 se confronter à de terribles monstres qui pourraient être tout droit sortis de leur jeux de rôle sur table. Sauf que là, tout est bien réel. Leur rencontre avec Eleven, une petite fille doté de pouvoirs télékinétiques change leur vie à jamais tandis que les forces du mal menaces de détruire le monde.

2. The Haunting of Hill House et Bly Manor, deux séries Netflix de fantômes pour Halloween

Est-ce encore nécessaire de présenter Mike Flanagan ? Devenu en quelques années une véritable référence dans le genre de l'horreur, c'est avec The Haunting of Hill House, puis The Haunting of Bly Manor, qu'il s'est révélé au grand public. On y suit deux histoires de manoir hanté avec des secrets de famille sur lesquels il va falloir faire la lumière. Si la première a créé la surprise avec un retournement de situation qu'on n'a pas vu venir, on a une petite préférence pour la deuxième qui nous a littéralement brisé le cœur.

1. Kingdom, le chef-d'œuvre de Netflix pour Halloween

Est-ce le contexte historique de la fin du XVIᵉ siècle ? Le cadre de la Corée en pleine invasion japonaise ? Ou le fait que tout ça soit mêlé à une épidémie qui réveille les morts pour en faire des créatures affamées ? En tout cas, Kingdom est vraiment la série de zombies ultime à regarder sur Netflix pour Halloween. C'est même plus que cela, car c'est en même temps un thriller politique et une véritable fresque historique. Si vous ne deviez choisir qu'un seul titre à binge-watcher aujourd'hui, ce serait lui.