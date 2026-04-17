Et si la suite d'une série se jouait dans un long-format ? On ne parle pas d'épisodes beaucoup plus long, comme Netflix l'a fait pour Stranger Things, mais bien d'un sequel sous forme de film. C'est ce que va proposer Amazon Prime Video pour une saga d'espionnage très populaire, qu'on croyait arrêtée depuis 3 ans. Mais elle sera bien de retour très bientôt et nous avons même déjà une première bande-annonce.

Ce héros de Tom Clancy va faire son retour sur Prime Video

Tom Clancy. Un nom qui, à lui seul, peut faire se dresser les poils de tous les amateurs de thrillers et d'œuvres d'espionnage. Les joueuses et joueurs le connaissent bien, avec toutes les productions d'Ubisoft qui lui sont associés, notamment Splinter Cell. Du côté de Prime Video, on s'est emparé d'un de ses personnages il y a presque dix ans maintenant. Et l'histoire n'est pas terminée puisque Jack Ryan va bientôt faire son retour sur le petit écran.

En effet, trois ans après la fin sa série, Prime Video a décidé de faire revenir le fameux analyste de la CIA pour une nouvelle aventure. Sauf que, cette fois-ci, il va se la jouer au long cours. Le film Jack Ryan Guerre fantôme (Ghost War) est enfin prêt et il se dévoile pour la première fois dans un trailer qui sort notre héros de sa routine. Alors qu'une nouvelle attaque terroriste menace les États-Unis, il va suivre les traces de criminels entre l'Europe et le Moyen-Orient.

Comme on s'en doutait, le film Jack Ryan marque le retour de l'acteur John Krasinski (Sans un bruit) dans la peau du personnage après l'avoir longuement incarné dans la série. Le trailer nous donne en plus un aperçu de Sienna Miller (The Edge of Love), qui joue une certaine Emma Marlowe. Le casting rassemble en outre des noms comme Wendell Pierce (The Wire), Michael Kelly (Incassable) et Betty Gabriel (Get Out).

Le film Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War sera disponible en exclusivité sur Prime Video le 20 mai 2026.