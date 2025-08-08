Même si le programme d'août 2025 de Prime Video s'avère un peu léger côté series, il se rattrape avec un florilège de nouveaux films à venir tout au long du mois. Rien que le 1er août, nous avons en effet eu droit à l'arrivée de pas moins de six films, dont Tomb Raider. La tendance se poursuit cette semaine avec notamment The Pickup, un tout nouveau long-métrage avec l'iconique Eddy Murphy dans le rôle principal, et donc aujourd'hui les deux films Marvel qui nous intéressent.

Double dose de films Marvel aujourd'hui sur Prime Video

Alors que la première saison de la série Daredevil Born Again a débarqué en exclusivité sur Disney+ il y a quelques mois, avec une seconde saison qui a d'ores et déjà terminé son tournage, pour une sortie prévue courant mars 2026, Prime Video nous propose aujourd'hui de remonter dans le temps avec le pendant cinématographique du justicier aveugle, ou l'avocat Matt Murdock dans la vie de tous les jours. Il s'agit en réalité d'un duo qui rejoint le catalogue de la plateforme SVOD d'Amazon en ce 8 août 2025.

D'un côté, voici donc qu'arrive aujourd'hui sur Prime Video le film Daredevil, sorti en 2003, avec Ben Affleck dans le rôle du super-héros en costume rouge à cornes, et globalement un casting particulièrement solide. On peut en effet notamment citer Michael Clarke Duncan (La Ligne Verte), qui incarne avec charisme le Caïd, Colin Farrel sous les traits de Bullseye, Jon Favreau en Foggy Nelson, Ellen Pompeo (Grey's Anatamoy) en tant que Karen Page, ou encore Jennifer Garner (Alias) dans la peau d'Elektra. Un casting aussi bien fourni n'a toutefois pas sauvé le film de critiques globalement moyennes.

L'autre film Marvel disponible aujourd'hui sur Prime Video n'est donc nul autre qu'une sorte de suite directe, puisqu'il s'agit d'Elektra, sorti en 2005, avec cette fois Jennifer Garner dans le rôle principal. Là encore, le film a reçu des critiques assez moyennes, mais il est quoi qu'il en soit possible aux abonnés de la plateforme d'Amazon d'en juger par eux-mêmes, s'ils n'avaient pas eu l'occasion de voir ces deux films à l'époque de leur sortie en salles obscures.

