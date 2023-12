Pour cette fin d’année, Netflix met le paquet. Entre la sortie hyper attendue de Rebel Moon, le nouveau long-métrage phénomène signé Zack Snyder, la plateforme nous sert une toute nouvelle série qui fait déjà beaucoup parler d’elle. Un programme bien loin de l’esprit des fêtes de fin d’année, par contre, puisque la série rappelle très clairement une énorme production de Capcom, un certain Resident Evil.

Netflix et sa nouvelle série phénomène venue de Corée

De l’horreur donc, et de l’horreur coréenne avec La Créature de Kyōngsōng. Une série qui compte nous faire frissonner et va faire couler des hectolitres d’hémoglobine dans la foulée. La Créature de Kyōngsōng place son intrigue en plein Corée du Sud dans les années 1945 en pleine colonisation Japonaise. Et c’est pendant cette période sombre de l’histoire du pays qu’un homme et une femme se retrouvent plongé dans l'horreur lorsqu'il entre par malheur dans un hôpital-prison à la recherche de personnes disparu. Kyōngsōng. Le bâtiment est occupé par des hommes dangereux, mais également par une créature qui a une certaine appétence pour la chair humaine.

Comme un air de Resident Evil en 45

La série profite actuellement de cette fameuse aura pour les séries coréennes qui ne lésinent plus sur les moyens pour assurer le spectacle et qui, surtout, sont de plus en plus qualitatives, mine de rien. Ici, c’est le cas. Les premiers épisodes, les premières minutes même, donnent le ton. L’ambiance est là, suffocante, violente, angoissante, et l’action vient assurer un peu le tempo avec une bonne dose de sang ici et là. À voir sur la durée, mais ce qui est sûr, c’est que la série fait déjà son petit effet auprès des fans de films et séries du genre, comme Sweet Home par exemple.

Les joueurs, quant à eux, pourront assurément y retrouver un peu (beaucoup) de Resident Evil, tant dans la manière d’amener certaines séquences que dans la proposition en elle-même. Le résultat est en tout cas très divertissant. Recommandable pour les amateurs du genre et les curieux qui ne savent pas trop quoi regarder en ce moment.