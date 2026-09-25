Amazon va frapper un grand coup avec le prochain film événement de sa plateforme de SVOD, Prime Video. Annoncé depuis un moment, il se dévoile vraiment pour la première fois maintenant avec un premier trailer. C'est le moment de découvrir Nicolas Cage dans Madden, le film biopic sur l'entraîneur mythique qui a également donné son nom à la licence de jeu vidéo. On vous donne tous les détails.

Le réalisateur David O. Russel, qu'on connaît en grande partie pour Happiness Therapy, s'attaque à une légende du football américain pour Prime Video. Dans le film Madden, il revient sur la carrière de l'entraîneur qui a remporté le Super Bowl avec son équipe en 1977, en passant par son travail de commentateur et même de consultant pour les jeux vidéo Madden NFL.

Prime Video vient justement de dévoiler la bande-annonce avec un Nicolas Cage transformé pour se mettre dans la peau de John Madden. C'est donc la première fois qu'on découvrir l'acteur dans ce rôle et autant dire que les réactions ne se sont pas fait attendre. À la fois certains trouvent que « c'est le meilleur »1 sur les réseaux sociaux, quand d'autres, habitués aux commentaires du vrai John, sont assez déçus de sa performance ici. D'autres encore n'arrivent pas à voir le personnage au-delà de l'acteur au point de se dire que « quelle blague »2.

Au-delà de la performance, on retrouve la patte grinçante de David O. Russell dans Madden. Le film Prime Video s'annonce comme un biopic drôle mais aussi brut de décoffrage, comme son héros. « C'est superbe »3 peut-on encore lire sur la toile. D'ailleurs, le nom de l'entraîneur est scandé tout au long du trailer, soulignant quelle importance il revêt dans le monde du football américain. Mais on comprend aussi que sa carrière à pu se construire grâce aux personnes à qui il s'est associé et pour le coup, la production est allée chercher des personnalités à la hauteur de ces personnalités pour leur donner vie à l'écran.

Qui est au casting du film Madden ?

Prime Video n'a en effet pas fait les choses à moitié pour le film Madden. David O. Russell aligne les grands noms du petit et du grand écran les uns après les autres. Nicolas Cage (Benjamin Gates, Spider-Noir) donne notamment la réplique à Christian Bale, soit le Batman de Christopher Nolan qui a aussi déjà travaillé avec le réalisateur de ce biopic par le passé. Mais ce n'est là qu'un aperçu de ce casting 5 étoiles :

Nicolas Cage : John Madden

Christian Bale : Al Davis

Kathryn Hahn : Virginia Madden

John Mulaney : Trip Hawkins

Sienna Miller : Carol Davis

Joel Murray : Pat Summerall

Matt Medrano : Tom Flores

David Lengel : entraîneur Tony

Ron Rogge' : Chuck Noll

Derrick Goodman Jr. : TF Artie

Dante Ayala : Monte Johnson

Quand sortira Madden sur Prime Video ?

L'histoire de l'entraîneur de football américain le plus célèbre à travers le monde sera un des événements SVOD de cette fin d'année. En effet, le film Madden sortira en exclusivité sur Prime Video le 18 novembre 2026.