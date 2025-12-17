L'une des séries exclusives à Prime Video les plus attendues de l'année est enfin disponible sur la plateforme SVOD d'Amazon, et c'est d'ores et déjà un carton atomique.

Après une première saison couronnée de succès critique et d'audience qui a fait ses débuts en avril 2024, Prime Video accueille donc, avec quelques heures d'avance par rapport à ses plans initiaux, enfin le premier épisode d'une saison 2 extrêmement attendue. Il s'agit même certainement d'une des exclusivités de la plateforme les plus attendues de 2025. Et au vu des premiers retours à son égard, on a visiblement encore droit à une véritable bombe atomique, pour le grand plaisir des fans.

Ce mercredi 17 décembre 2025 marque en effet enfin le retour sur Prime Video de la très populaire série Fallout, via sa seconde saison. Une suite particulièrement attendue pour plusieurs raisons. D'une part, nous allons reprendre l'aventure de Lucy, la Goule et Maximus après un cliffhanger haletant à l'issue de la première saison. Ensuite, cette seconde saison va nous revenir à New Vegas, ville iconique de Fallout New Vegas, le jeu d'Obsidian Entertainement encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs titres de la franchise depuis sa reprise par Bethesda.

Il y avait donc de multiples pretextes pour surveiller fébrilement l'arivée de la saison 2 de Fallout sur Prime Video. Comble du bonheur, il semblerait bien qu'il s'agisse du carton tant attendu, si l'on en croit les premières critiques à son égard. Sur Rotten Tomatoes notamment, sur 40 critiques, cette seconde saison écope d'un score éclatant de 98%, soit 5% de plus que la première saison. Sur plus d'une centaine d'avis d'utilisateurs, elle comptabilise également un très joli score de 95%. Il s'agit donc bien à première vue d'une véritable bombe.

Pour l'instant, seul le premier épisode de la saison 2 est disponible sur Prime Video. Il faudra donc revenir chaque mercredi des semaines suivantes pour pouvoir visionner l'ensemble des huit épisodes qu'elle comporte, et donc voir si elle mérite ces premières critiques dithyrambiques. Rappelons que la première saison avait reçu quelques récompenses, notamment aux Emmy Awards, et gageons que celle-ci pourrait bien la surpasser sur tous les plans. Ce qui augure du très bon pour une troisième saison d'ores et déjà dans les cartons.

Source : Rotten Tomatoes