Après les bonnes nouvelles avec les nouveautés Prime Video de janvier 2024, les mauvaises avec les très (très) nombreux retraits de la plateforme. Amazon ne fait vraiment pas semblant pour le coup et entend supprimer des dizaines et des dizaines de longs-métrages. Le hic, c'est qu'il n'y a pas réellement de calendrier pour la plupart des programmes qui vont être retirés. Ce sera un peu au petit bonheur la chance et vous conseille de ne pas traîner vu les monuments qui se trouvent dans la liste des départs Prime Video de ce mois-ci. Et en particulier pour les amateurs d'horreur / fantastique.

À lire aussi : les films et séries supprimés de Netflix (janvier 2024).

Les films Prime Video supprimés en janvier 2024

Si vous ne savez pas quoi faire de vos soirées de janvier, Amazon a la solution pour vous : rester devant Prime Video. D'autant qu'il y a une pluie de films absolument immanquables. De très grands classiques comme Scarface, Retour vers le Futur 2 & 3, E.T, Le Silence des Agneaux, Et pour quelques dollars de plus ou encore toute une collection de longs-métrages James Bond anciens comme récents s'en vont prochainement. Pour les fans d'horreur et de fantastique, la Planète Terreur vit ses derniers jours sur le service de SVOD puisqu'il sera indisponible le 15 janvier prochain. American Psycho, Halloween de John Carpenter, Poltergeist 2 & 3, Amityville : La Maison du diable, Carrie 2, The Witch ou encore Crimson Peak disparaitront aussi sous peu de Prime Video.

Dans les départs Prime Video de janvier 2024, on remarque également la suppression de Cube. Un huit-clos très efficace qui a gagné en réputation au fil des années. Sans savoir ni pourquoi ni comment, un groupe de personne est enfermé dans un labyrinthe un peu spécial et mortel. Chacun va devoir partager ses connaissances pour essayer d'avancer ensemble... ou pas ! On retrouve aussi dans la sélection du Tarantino avec Reservoir Dogs et Le Boulevard de la mort, Les Dents de la Mer, le Dune de David Lynch, le King Kong de Peter Kong ou encore du Snyder avec l'excellent Man of Steel.

Les films qui disparaissent en janvier 2024

Crimson Peak (d'ici la fin du mois)

American Psycho (15 janvier)

Le Boulevard de la Mort - Deathproof (15 janvier)

Planète Terreur (15 janvier)

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (d'ici la fin du mois)

Get a Job (15 janvier)

Crazy Rich Asians (d'ici la fin du mois)

Le Silence des agneaux (d'ici la fin du mois)

The Woods (d'ici la fin du mois)

Le Garçon d'honneur : la suite (15 janvier)

Morbius (d'ici la fin du mois)

Le Fabuleux Noël de Zoey (15 janvier)

The Mist (15 janvier)

Nocturnal Animals (d'ici la fin du mois)

Cube (15 janvier)

Amour et Trahisons (d'ici la fin du mois)

17 ans encore (d'ici la fin du mois)

Manchester by the Sea (d'ici la fin du mois)

Noël... ou presque (15 janvier)

Addicted (15 janvier)

The Witch (d'ici la fin du mois)

The Holiday (15 janvier)

Les Baronnes (d'ici la fin du mois)

Halloween (15 janvier)

Poltergeist 2 (d'ici la fin du mois)

Poltergeist 3 (d'ici la fin du mois)

Amityville : La Maison du diable (d'ici la fin du mois)

Mamma Mia ! (d'ici la fin du mois)

Sex and the City (d'ici la fin du mois)

The Big Lebowski (d'ici la fin du mois)

Carrie 2 : La haine (d'ici la fin du mois)

E.T L'Extra-terrestre (d'ici la fin du mois)

Underworld : Nouvelle ère (15 janvier)

Underworld 3 (15 janvier)

American Nightmare 3: Élections (d'ici la fin du mois)

Scarface (d'ici la fin du mois)

Wargames (d'ici la fin du mois)

Retour vers le Futur 2 (d'ici la fin du mois)

Retour vers le Futur 3 (d'ici la fin du mois)

Reservoir Dogs (15 janvier)

American Assassin (15 janvier)

Tag : une règle, zéro limite (d'ici la fin du mois)

Et pour quelques dollars de plus (d'ici la fin du mois)

Ghost in the Shell 2.0 (15 janvier)

La Panthère Rose (d'ici la fin du mois)

La Panthère Rose 2 (d'ici la fin du mois)

3h10 pour Yuma (15 janvier)

Les Sept Mercenaires (d'ici la fin du mois)

Man of Steel (d'ici la fin du mois)

Dune (15 janvier)

Warcraft : Le commencement (d'ici la fin du mois)

Justice League (d'ici la fin du mois)

King Kong de Peter Jackson (d'ici la fin du mois)

Les Dents de la mer (d'ici la fin du mois)

Breaking Surface (7 janvier)

Ted 2 (d'ici la fin du mois)

Gladiator (d'ici la fin du mois)

Birdcage (d'ici la fin du mois)

Les Misérables (d'ici la fin du mois)

Le Chasseur et la Reine des Glaces (d'ici la fin du mois)

Casino Royale (d'ici la fin du mois)

Casino Royale - 1967 (d'ici la fin du mois)

007 Spectre (d'ici la fin du mois)

007 Skyfall (d'ici la fin du mois)

James Bond 007 contre Dr. No (d'ici la fin du mois)

Goldfinger (d'ici la fin du mois)

Quantum of Solace (d'ici la fin du mois)

Bons Baisers de Russie (d'ici la fin du mois)

Les diamants sont éternels (d'ici la fin du mois)

On ne vit que deux fois (d'ici la fin du mois)

Permis de tuer (d'ici la fin du mois)

Meurs un autre jour (d'ici la fin du mois)

Demain ne meurt jamais (d'ici la fin du mois)

Opération tonnerre (d'ici la fin du mois)

L'homme au pistolet d'or (d'ici la fin du mois)

GoldenEye (d'ici la fin du mois)

Tuer n'est pas jouer (d'ici la fin du mois)

Vivre et laisser mourir (d'ici la fin du mois)

Au service secret de sa majesté (d'ici la fin du mois)

Octopussy (d'ici la fin du mois)

Dangereusement vôtre (d'ici la fin du mois)

Le monde ne suffit pas (d'ici la fin du mois)

Moonraker (d'ici la fin du mois)

L'espion qui m'aimait (d'ici la fin du mois)

Rien que pour vos yeux (d'ici la fin du mois)

Jamais plus jamais (d'ici la fin du mois)

Ready Player One (d'ici la fin du mois)

Cinquante nuances de Grey (d'ici la fin du mois)

La Mémoire dans la peau (d'ici la fin du mois)

La Vengeance dans la peau (d'ici la fin du mois)

Batman Begins (d'ici la fin du mois)

La Mort dans la peau (d'ici la fin du mois)

Turbo (d'ici la fin du mois)

L'Étrange histoire de Benjamin Button (d'ici la fin du mois)

Dragon 2 (d'ici la fin du mois)

Quand la Panthère Rose s'emmêle (d'ici la fin du mois)

L'Héritier de la Panthère Rose (d'ici la fin du mois)

La Malédiction de la Panthère Rose (d'ici la fin du mois)

L'Aube rouge (d'ici la fin du mois)

Pokémon : Détective Pikachu (d'ici la fin du mois)

Agents presque secrets (d'ici la fin du mois)

Notre Dame brûle (d'ici la fin du mois)

Kung Fu Panda 3 (d'ici la fin du mois)

L'Amour à nouveau (d'ici la fin du mois)

Jason Bourne : L'Héritage (d'ici la fin du mois)

À la recherche de la Panthère Rose (d'ici la fin du mois)

Le Roi Arthur : la légende d'Excalibur (d'ici la fin du mois)

Wonder Woman (d'ici la fin du mois)

Dunkerque (d'ici la fin du mois)

Mariée à tout prix - 2008 (9 janvier)

Rampage : Hors de contrôle (d'ici la fin du mois)

Le bal de Noël (d'ici la fin du mois)

Moby Dick (d'ici la fin du mois)

3 Zéros (15 janvier)

Tout pour la vérité (d'ici la fin du mois)

Jutra (d'ici la fin du mois)

Les séries Prime Video supprimées en janvier 2024

Les départs séries de Prime Video sont quant à elles bien moins nombreuses, mais il y a un show télévisé qui a marqué les esprits : Mad Men. « Dans le New York des années 60, Don Draper est l'un des grands noms de la pub. Maître manipulateur, il compte dans son entourage des ennemis qui attendent sa chute » (via CinéSérie). Une production AMC qui revient souvent dans les tops des meilleures séries de tous les temps avec Les Soprano, The Wire etc. Sur son portail web, Amazon précise que tous les épisodes 1 des 7 saisons quitteront Prime Video d'ici le 15 janvier, ce qui semble plutôt étrange. Dans le doute, si vous n'avez jamais regarder Mad Men, lancez-vous peut-être maintenant. Des fois que l'ensemble des saisons soit supprimée à la date indiquée...

L'autre série qui figure dans les suppressions Prime Video de janvier 2024, c'est la saison 10 de New York police judiciaire. Le premier épisode ouvre sur l'assassinat d'une femme médecin à Central Park. Un meurtre qui va rapidement prendre une autre tournure après la découverte d'un deuxième corps dans le célèbre parc de la ville qui ne dort jamais. Pour ceux qui ne sont pas familiers, ce sont systématiquement des histoires indépendantes qui sont racontées.

Les séries qui disparaissent en janvier 2024

Mad Men - saison 1 épisode 1 (15 janvier)

New York, police judiciaire - saison 10 (d'ici la fin du mois)