Prime Video multiplie les séries à succès en ce moment et en a encore beaucoup d'autres en production. On pense notamment à God of War, qui a dévoilé une première image qui a énormément fait réagir, ou encore à Tomb Raider, dont toutes les vidéos volées font déjà rêver les fans. Mais on peut également mentionner Mr & Mrs Smith, Reacher ou encore Fallout et bien d'autres. Et pour continuer sur sa lancée, Prime Video vient d'officialiser le retour d'une de ses séries les plus récentes, un vrai carton elle aussi.

Ce gros succès de Prime Video sera bien de retour

Noté 95% sur Rotten Tomatoes, la dernière saison de cette série à succès a visiblement suffi à Prime Video pour commander une suite. Cross aura bel et bien le droit à sa saison 3, c'est désormais officiel. Adaptation des romans à succès de James Patterson, Cross nous fait suivre les enquêtes d'Alex Cross, brillant psychologue de la police judiciaire de Washington. Ce dernier est réputé tenace et très doué dans son domaine, des qualités qui lui permettent de résoudre les affaires les plus tordues. Il se lance alors sur la piste d'un dangereux tueur en série que rien ne semble pouvoir arrêter.

Après d'excellentes notes de la presse et un vrai carton sur Prime Video, la série sera de retour avec une saison 3 d'ores et déjà en production. Il ne pouvait pas en être autrement, la première saison a cumulé plus de 40 millions de spectateurs dans le monde les 20 premiers jours de sa diffusion et la seconde a permis à la série de squatter le top 10 pendant de longues semaines. Pour la saison 3 de sa série, Prime Video a prévu huit épisodes. Au casting on retrouvera évidemment Aldis Hodge qui reprendra son rôle d'Alex Cross mais aussi d'autres visages connus comme Isaiah Mustafa, Alona Tal ou encore Jeanine Mason. Sans aucune date de sortie pour le moment, la saison 3 de Cross est attendue aux alentours de 2027 si tout va bien. En attendant, vous pouvez retrouver les deux premières saisons dans leur intégralité sur Prime Video.