Les grandes nouveautés SVOD de mars 2026 sont de sortie. Netflix a levé l’ancre sur la seconde saison de One Piece, qui a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. De son côté, Prime Video fait revenir une de ses séries coup de poing et l’une des plus appréciées. Et les premiers avis qui sont tombés sont sans équivoque : ça va être aussi intense qu’émotionnel et sanglant.

Prime Video lance sa série coup de poing de mars 2026

C'est aujourd'hui, mercredi 18 mars 2026, que les trois premiers épisodes de la saison 4 d'Invincible débarquent sur Prime Video. Et autant vous dire que ça sent bon. Sur Rotten Tomatoes, cette quatrième saison arrive avec un 100% critique. Pas une surprise pour les habitués, la saison 1 faisait déjà 98%, et les deux suivantes avaient elles aussi décroché le score parfait. À ce stade c'est plus une série, c'est un cas d'école pour les autres séries de super-héros. Les critiques sur la suite de la série Prime Video sont en tout cas dithyrambiques.

Collider parle d'une saison encore plus intense, violente et émotionnelle, preuve que la force d'Invicible est intacte. GamesRadar+ va plus loin et balance que le MCU et le DCU ont du chemin à faire face à Mark Grayson. Plus nuancé, IGN reconnaît quelques ralentissements et détours superflus, mais conclut que c'est la saison 4 de la série Prime Video est la plus grande et la plus intime à ce jour, quand Gizmodo pointe un problème plus concret : la cadence annuelle de production laisse encore des traces visibles sur l'animation, point le plus clivant d'Invicible depuis ses débuts.

Quand sortiront les épisodes de la saison 4 de Invicible ?

Dans cette quatrième saison, Mark Grayson doit ressortir les poings, la conquête viltrumite n'étant pas tout à fait terminée et devra faire face à des menaces toujours plus redoutables. Les trois premiers épisodes sont maintenant disponibles sur Prime Video, les suivants arrivant ensuite toutes les semaines. Voici le calendrier de diffusion de la saison 4 d'Invicible.

Épisodes 1 à 3 : 18 mars

Épisode 4 : 25 mars

Épisode 5 : 1er avril

Épisode 6 : 8 avril

Épisode 7 : 15 avril

Épisode 8 : 22 avril

Source : Prime Video