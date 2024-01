Un nouveau film vient d'arriver sur la plateforme Prime Video, et il ne faut surtout pas le rater tant il est complètement fou. En plus, il dispose d'un gros casting.

Il y a peu, on a eu l'occasion de découvrir les nouvelles sorties sur Prime Video de janvier 2024. Et ça a commencé plutôt fort, avec l'arrivée de trois films de la franchise Mission Impossible : Protocole Fantôme (MI4), Rogue Nation (MI5) et Fallout (MI6). Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, un film vient tout juste de faire son entrée dans le catalogue de la plateforme, et il devrait fortement vous intéresser. D'ailleurs, vous connaissez sans aucun doute la tête d'affiche.

Prime Video accueille Bullet Train

Il s'agit de Bullet Train, sorti en 2022 et maintenant disponible sur Prime Video. C'est le dernier-né de David Leitch, qu'on connaît pour Atomic Blonde ou Deadpool 2, entre autres. C'est un film d'action qu'on peut uniquement qualifier de déjanté. En guise de casting, on a droit à du beau monde, avec d'abord Brad Pitt, mais également Sandra Bullock, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada ou encore Aaron Taylor-Johnson. A ce stade, on a déjà l'eau à la bouche, mais attendez de voir l'histoire qui, s'il elle est plutôt simple de prime abord, a le mérite d'être diablement efficace.

Avant tout, il est important de rappeler que c'est une adaptation du roman Maria Beetle de Kōtarō Isaka. L'intrigue prend place à bord d'un train à grande vitesse voyageant entre Tokyo et Kyoto. Le personnage principal, surnommé « Coccinelle » (Ladybug en VO), doit récupérer une mystérieuse valise et descendre au prochain arrêt. Le problème, c'est qu'il y a d'autres tueurs à gages qui sont présents sur place, avec chacun un objectif différent. Leurs destins vont se croiser, et là, ça va être le drame. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, rendez-vous sur Prime Video.

On vous conseille vraiment de lui donner une chance, car ce n'est pas seulement un film d'action bête et méchant. Il y a une bonne dose d'humour qui fait plaisir à voir, et la performance du casting a de quoi surprendre. Alors oui, ce n'est peut-être pas la grosse révélation de 2022, mais si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ce soir, lancez Prime Video, et installez-vous confortablement pour regarder Bullet Train. Vous n'allez pas être déçus (enfin on espère, sinon, eh bien, désolé).

Les films sur la plateforme d'Amazon de la semaine 1

Au cas où, on va vous remettre ici la liste complète des films qui sont arrivés sur Prime Video pour cette semaine 1 de janvier 2024. Plus haut, on a mentionné Mission Impossible et Bullet Train, mais ce ne sont pas les seules grosses cartouches de la sélection. On relève notamment Annie Hall, un long-métrage signé Woody Allen et ayant remporté quatre Oscars. En outre, il y a aussi Blow Out, qui est peut-être l'un des plus grands films de Brian De Palma (Scarface). Le postulat de départ suffit à piquer la curiosité : un ingénieur du son se retrouve plongé dans un complot après avoir été témoin d'un accident. Ce dernier a emporté la vie d'un candidat à l'élection présidentielle. Mais était-ce vraiment un accident ? A vous de le découvrir.