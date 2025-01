L’univers culte de Blade Runner revient sur le devant de la scène avec une toute nouvelle série, Blade Runner 2099. Prévue pour 2025 sur Prime Video, cette série promet de plonger les spectateurs dans un futur dystopique encore plus fascinant. La production, qui s’est récemment achevée, marque une étape importante vers sa sortie. Voici ce que l’on sait déjà.

Une grosse série sur Prime Video

L’histoire de Blade Runner 2099 sur Prime Video se déroule 50 ans après les événements de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Elle suit Cora, interprétée par Hunter Schafer (Euphoria). Toute sa vie, Cora a dû changer d’identité pour survivre dans un monde impitoyable. Mais lorsqu’il s’agit de sauver l’avenir de son frère, elle décide de prendre une dernière identité et s’associe avec Olwen, une Réplicante en fin de vie, incarnée par Michelle Yeoh.

Le synopsis officiel résume l’intrigue ainsi :

À Los Angeles, en 2099, Cora a passé sa vie à fuir, prenant de multiples identités. Pour protéger son frère, elle endosse un nouveau rôle et collabore avec Olwen, une Réplicante confrontée à sa propre mortalité.

Un casting et une équipe impressionnants

Le casting de cette série Prime Video réunit des noms prestigieux. Aux côtés de Hunter Schafer et Michelle Yeoh, on retrouve Tom Burke (The Souvenir), Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Maurizio Lombardi, et Daniel Rigby. La réalisation est assurée par Karena Evans, connue pour son travail sur Snowfall et des clips marquants.

La fin du tournage a été célébrée avec un post Instagram de la réalisatrice, partageant des images des coulisses. Cela confirme que les acteurs principaux ont terminé leurs scènes, rapprochant la série de sa diffusion.

Avec la production désormais terminée, Blade Runner 2099 est en bonne voie pour une sortie en 2025 sur Prime Video. Entre un casting prestigieux, une réalisation soignée et l’héritage d’une franchise culte, cette série s’annonce comme un événement majeur. Préparez-vous à retrouver l’atmosphère unique de Blade Runner et restez à l’écoute pour plus d’actualités. En attendant, pourquoi ne pas revisiter les films pour replonger dans cet univers mythique ?

Source : collider