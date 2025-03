Prime Video vient de lever le voile sur The Bondsman, une série inédite portée par Kevin Bacon. Produite par Blumhouse Television, cette création originale mêle surnaturel, action et drame familial. Une ambiance sombre et intrigante qui promet de captiver les amateurs de thrillers fantastiques.

Une belle série Prime Video à venir

Les huit épisodes de The Bondsman seront disponibles dès le 3 avril 2025 sur Prime Video, dans plus de 240 pays et territoires. Kevin Bacon incarne Hub Halloran, un chasseur de primes assassiné. Mais la mort n’a pas eu raison de lui. Le Diable en personne le ramène à la vie avec une mission bien précise : traquer des démons échappés de l’enfer et les renvoyer d’où ils viennent.

Mais rien n’est simple. Entre son passé trouble, ses démons intérieurs et sa famille qui ne lui facilite pas la tâche, Hub va vite comprendre que cette seconde chance ne sera pas de tout repos. En poursuivant ses proies, il va aussi devoir faire face à ses propres erreurs et tenter de racheter son âme. Bref, du grand Prime Video.

Un casting solide pour une série ambitieuse

Pour donner vie à cet univers surnaturel sur Prime Video, The Bondsman s’appuie sur un casting solide mené par Kevin Bacon, qui incarne le personnage principal, Hub Halloran. Il sera accompagné de Jennifer Nettles, connue pour ses rôles dans The Righteous Gemstones et The Exorcist. À ses côtés, Damon Herriman, aperçu dans Once Upon a Time in Hollywood et Justified, viendra ajouter une touche d’intensité au récit.

La série pourra aussi compter sur Beth Grant, actrice reconnue pour ses performances marquantes dans No Country for Old Men et Donnie Darko. Maxwell Jenkins (Arcadian, Lost in Space) et Jolene Purdy (The White Lotus, Orange is the New Black) complètent cette distribution de talent, promettant des personnages riches et bien interprétés.

Derrière cette série Prime Video, on retrouve Blumhouse Television, connu pour ses productions à succès comme The Purge ou Get Out. En collaboration avec Amazon MGM Studios, le projet est mené par Erik Oleson, qui officie comme showrunner. Jason Blum, figure incontournable du genre, est également à la production. En attendant, vous avez de belles sorties Prime cette semaine.

Source : Prime Video