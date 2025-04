Encore une annonce pour la saga Predator ! Décidément, ce mois d’avril est vraiment spécial pour les amateurs de science-fiction. Et très clairement, ce nouveau film donne très envie. Explications.

Décidément, c’est une belle semaine pour Predator. En plus des nouvelles infos sur le prochain film, on a eu droit à une bande-annonce d’un autre long-métrage à venir. Celui-ci donne déjà très envie aux fans de la saga. Voici ce que l’on sait pour le moment sur ce projet assez particulier.

Predator de retour, mais différemment

La saga Predator n’a pas dit son dernier mot. Après le succès critique de Prey en 2022, l’univers revient cette année dans un format inédit : un film d’animation anthologique, prévu pour le 6 juin sur Hulu (et sur Disney+ via la section Star à l’international). Son nom : Predator: Killer of Killers.Et si l’on en croit la première bande-annonce dévoilée cette semaine, les chasseurs Yautja s’apprêtent à faire couler le sang… à travers les siècles.

Plutôt que de suivre un seul héros face à un seul alien, Predator Killer of Killers opte pour une approche différente. Le film proposera trois récits indépendants, chacun situé dans une époque distincte. Mais tous partagent un même point de départ : la rencontre brutale entre un guerrier humain et un Predator venu chasser pour le sport.

Au programme : un Viking barbare, un samouraï de l’ère féodale japonaise, et un pilote allié de la Seconde Guerre mondiale. Tous sont des combattants aguerris, mais aucun n’est vraiment prêt à affronter une technologie venue d’ailleurs. Ce choix narratif donne une autre ampleur à l’univers Predator. Plutôt que de le projeter toujours dans le futur ou le présent, le film montre que cette menace est ancienne, multiforme… et qu’elle n’a jamais cessé de rôder dans l’ombre de l’Histoire humaine.

Une animation au service de l’intensité

Premier projet animé de la franchise, Predator Killer of Killers s’offre une direction artistique soignée, visiblement pensée pour mettre en valeur la brutalité des affrontements. Les scènes de combat sont dynamiques, stylisées, mais gardent ce côté viscéral et impitoyable propre à la licence. Chaque segment de l’anthologie semble adopter un style légèrement différent, en cohérence avec son contexte historique. Une manière habile de souligner les spécificités culturelles et les codes guerriers de chaque protagoniste.