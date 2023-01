Après un paquet de films estampillés Predator sans saveur, le réalisateur Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) a réussi l'impossible en ressuscitant la franchise avec Prey. Et ce ne serait pas qu'un coup d'essai...

Prey : une suite à la préquelle de Predator ?

S'il n'est pas exempt de défauts, à l'inverse du chef d'œuvre de John McTiernan, Prey est bien le seul film dans l'univers de Predator qui mérite le coup d'œil et c'était loin d'être gagné. Sorti exclusivement sur la plateforme Disney+, le long-métrage a été bien accueilli par la presse et les spectateurs qui s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'un bon retour aux sources, et d'une préquelle respectueuse de l'univers.

Si vous faites partie de ces personnes, bonne nouvelle, une suite de Prey semble en développement ou du moins en discussions selon l'actrice Amber Midthunder

Je n'ai pas de date à vous communiquer. Ce n'est pas une annonce officielle, mais je ne dis pas non plus que ça ne l'est pas. Nous parlons très souvent de tout un tas de choses, et (ndlr : Prey 2) est probablement l'une d'entre elles. Je suis prête. J'ai adoré cette expérience, j'ai adoré ce film. Donc je serais très heureuse de voir où nous pouvons l'emmener. Via Variety.

Le réalisateur Dan Trachtenberg n'a lui jamais voulu confirmer la possibilité d'une suite, déclarant simplement qu'il y avait de « belles opportunités » pour continuer. Reste à savoir également si, après ce succès, la firme aux grandes oreilles augmentera le budget pour une sortie au cinéma, ou si elle gardera encore l'exclusivité pour Disney+.