Disney, Marvels Studios et leurs Avengers n'ont qu'à bien se tenir, Poohniverse: Monsters Assemble arrive et ça va pas être joli à voir. Les héros de votre tendre enfance vont en prendre un coup.

Dans l'inconscient collectif, Disney évoque l'enfance, l'innocence, la pureté et toutes ces choses. Avec au premier plan des personnages inoffensifs et qui vont plutôt office de modèles. Même s'il y a évidemment des méchants au sein de la firme de Mickey comme Cruella. En revanche des héros comme Winnie l'Ourson, Peter Pan ou Bambi ne feraient pas de mal à une mouche. Mais c'était avant la naissance du Twisted Childhood Universe (TCU). L'univers connecté qui transforme des êtres extrêmement doux en machines à tuer. Et maintenant, voici Poohniverse: Monsters Assemble.

Un crossover Poohniverse d'anthologie, attention à vous Avengers !

Qu'est-ce qui se passerait si, du jour au lendemain, Winnie l'Ourson et Porcinet se métamorphosaient en psychopathes avides de sang ? Le film d'horreur Winnie the Pooh Blood and Honey a déjà répondu à cette question, et ce n'est pas qu'un délire isolé après une soirée trop arrosée. Rien que cette année, il y a d'autres longs-métrages horrifiques avec Peter Pan Neverland Nightmare, Pinocchio Unstrung, Bambi: The Reckoning et Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Des projets en pagaille qui préparent la sortie de Poohniverse: Monsters Assemble. En gros, les Avengers de ce Twisted Childhood Universe, qui tord complètement les héros Disney.

Poohniverse: Monsters Assemble sera réalisé par Rhys Jake-Waterfield, déjà responsable des films Winnie l'Ourson, et débarquera en 2025 sans plus de précision. « Ca va être un véritable carnage. Nous sommes fortement influencés par Freddy vs Jason et Avengers. Nous aimerions voir un film d'horreur où les méchants se retrouvent et s'associent pour s'en prendre aux survivants. Nous avons déjà en tête des décors incroyables qui, je pense, vont réellement choquer les gens » déclare Rhys Jake-Waterfield (via The Hollywood Reporter).

Quels héros pourront former les Avengers de l'horreur ? Winnie l'Ourson, Peter Pan, Bambi, la Fée Clochette, Pinocchio, Tigrou, Porcinet, La Belle au bois dormant et Le Chapelier Fou d'Alice au Pays des merveilles seront dans Poohniverse Monsters Assemble. Et si tous ces vilains personnages s'uniront pour liquider les survivants, il y aura aussi visiblement un carnage à l'intérieur même du groupe avec des « séquences épiques monstre contre monstre ». On peine à croire tout ce que l'on écrit, mais c'est pourtant vrai. Quelle époque formidable ! Au passage, on remarque que la production a été jusqu'à reproduire la police Avengers pour l'affiche du film.