Sasha c’est terminé, après plusieurs dizaines d'années de bon et loyaux services sans même vieillir, le dresseur Pokemon le plus célèbre de l’histoire a enfin réussi son rêve. Et à l’occasion de la sortie de la 9G, amenée avec Pokemon Ecarlate et Violet, la série animée se refait une beauté et repart sur de nouvelles bases. Dites adieu à Sasha, on vous présente de suite les nouveaux dresseurs en herbe de Paldea.

La nouvelle série Pokemon présente ses héros

Dans cette nouvelle série animée, on suivra donc Liko, présentée comme « la fille au pendentif stupéfiant » Rhod et « le garçon à la Pokéball mystérieuse ». Tout deux partiront en voyage afin de répondre à leur propre quête personnelle. Liko sera à la recherche de connaissance, tandis que Rhod semble d’office plus téméraire et souhaite affronter les plus grands défis et Pokemon possibles. Les deux acolytes croiseront évidemment un bon nombre de personnages haut en couleur, une habitude pour la série, dont un tout nouveau professeur, Friede, et un Pikachu un peu spécial.

Les aventures de ces deux nouveaux héros commenceront à Paldea, région que l’on peut découvrir dans Pokemon Ecarlate et Violet. La nouvelle série Pokemon débutera au Japon dès le 14 avril prochain avec un épisode spécial d’une heure. Chez nous, ce dernier sera disponible un peu plus tard.

En plus du court trailer visiblement juste ci-dessous, la série Pokemon s’offrira prochainement une bande-annonce plus conséquente pour faire saliver ses futurs fans.

En ce qui concerne les jeux

Côté jeux vidéo Pokemon Ecarlate et Violet sont d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch. Comme dit, vous pourrez y découvrir toute la région de Paldea et bien plus encore. Les jeux proposent pas moins de 400 petits monstres à capturer et plus de 200 autres arriveront prochainement dans une série d'énormes DLC. Ces extensions vous permettront également de découvrir de nouvelles histoires et des régions inédites. En parlant d'inédits, des Pokemon jusqu'ici inconnus en profiteront pour faire leur apparition.