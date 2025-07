Quand on parle de cartes Pokemon ces derniers temps, toute l'attention se reporte généralement vers TCG Pocket. Or, le jeu mobile est loin d'être le seul à réserver de belles choses aux fans. La collection physique des monstres de poche accueillera prochainement une nouvelle extension. Après la grande annonce en début d'année, on en sait enfin plus à son sujet, notamment sa date de sortie.

Une extension méga attendue pour les cartes Pokemon

Les fans du jeu de cartes à collectionner Pokemon peuvent se préparer à une rentrée tonitruante : l'extension « Méga-Évolution » donne enfin sa date de sortie et elle arrivera à point pour se faire une place dans les cours de récrée. Eh oui ! C'est le 26 septembre que vous pourrez toutes et tous remplir votre cartodex.

Arrivées pour la première vois dans le JCC via la série XY, les Méga-Évolution Pokemon n'avaient plus étaient revues depuis la génération Soleil et Lune. C'est donc un retour très attendu des fans qui promet des étincelles à l'automne avec des cartes aussi classe que Méga-Lucario-ex ou Méga-Gardevoir-ex.

De plus, la nouvelle extension va intégrer de petites subtilités supplémentaires dans le gameplay du JCC. Ainsi, les Pokemon-ex Mega-Evolution pourront directement évoluer depuis un spécimen de base ou de niveau 1 et 2. Dès lors, pas besoin pour un Riolu de passer par la case Lucario standard pour passer à sa Méga-Évolution. Voilà qui va clairement rebattre les cartes en combat !

Si vous êtes plutôt du genre collectionneur, vous allez avoir de quoi faire avec cette nouvelle extension. D'autant qu'elle ne limite plus les cartes spéciales aux Pokemon et Supportes. Maintenant, même les cartes Objets, Stades et Outils peuvent prétendre à un traitement artistique à part. Enfin, notez qu'en tout, elle comportera 64 cartes, réparties comme suit :

10 Pokemon-ex Méga-Évolution.

22 Pokemon « illustration rare ».

22 Pokemon-ex Méga-Évolution et cartes Dresseur « ultra rare ».

10 Pokemon-ex Méga-Évolution et cartes Supporter « illustration spéciale rare ».

Une fois n'est pas coutume, l'extension Mega-Evolution se déclinera sous forme de boosters et coffrets Dresseur d'élite. Vous aurez en outre l'opportunité de la tester en avant-première à compter du 13 septembre grâce aux tournois organisés dans les boutiques partenaires. Vous pouvez même en avoir un avant-goût avec deux jours d'avance, le 11 septembre, si vous jouez sur l'application mobile JCC Pokemon Live.