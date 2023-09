On connaît l'importance des produits dérivés pour des entreprises telles que Sony avec ses licences PlayStation, ou encore Microsoft, qui détient de nombreuses franchises. Souvent, ce type de partenariat est un excellent moyen de générer des revenus en touchant les fans. Mais parfois, tout ne se déroule pas comme prévu.

Un partenariat qui tourne au vinaigre pour PlayStation et Gaming Heads

Selon des rapports, Sony a rompu ses liens avec Gaming Heads, une entreprise spécialisée dans la création de statuettes à l'effigie de personnages de jeux PlayStation pour les collectionneurs. Sony aurait ordonné à l'entreprise Gaming Heads de détruire tous les stocks existants de marchandises PlayStation, y compris les articles en stock, prêts à être expédiés aux clients, ainsi que ceux en cours de production...

Dans une lettre ouverte publiée sur Facebook, Gaming Heads a annoncé que toutes leurs figurines d'Ellie de The Last of Us Part II, les dioramas de Joel et Ellie de TLOU 2, les statuettes de Sly Cooper Classic Edition, et les bustes et figurines de Kratos de God of War devront maintenant être détruites. D'autres articles actuellement en production, tels que les statuettes de Ratchet and Clank et Bloodborne, seront également abandonnés. Tous les autres articles non liés à PlayStation, tels que leurs statues Tomb Raider, ne sont pas affectés par cette décision.

La lettre en question.

Le problème, c'est que les statues qui doivent maintenant être détruites comprennent des articles pour lesquels les clients ont déjà payé et qui attendent d'être expédiés. Les clients affectés par cette décision sont en plus redirigés vers Judy Ward, la responsable des partenariats commerciaux et des marchandises sous licence mondiale chez PlayStation, pour toute demande concernant "les commandes, paiements, remboursements, etc".

Gaming Heads semble s'être déchargé de toute responsabilité envers ses clients, ne mentionnant pas de remboursements de leur part, se contentant de "présenter des excuses sincères" pour les problèmes occasionnés. Lorsque les clients ont posé des questions supplémentaires, il leur a été dit que l'entreprise ferait "tout ce qu'elle pourrait" mais quel Sony s'occuperait des remboursements. On ne connait toujours pas les raisons exactes de cette décision.