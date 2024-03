Après une longue période de sept ans depuis la dernière aventure sur les écrans, la franchise Pirates des Caraibes n'a pas donné beaucoup de nouvelles, si ce n'est un flot d'informations contradictoires. D'abord, une idée de reboot féminin avec Margot Robbie qui est tombée à l'eau, puis finalement une suite directe avec Johnny Depp mais sans lui dans le rôle principal. Bref, le fan ne sait plus quoi penser. Mais cette fois, une information officielle vient de tomber grâce à une nouvelle déclaration.

Pirates des Caraibes donne un signe

Pirates des Caraibes se prépare à hisser de nouveau les voiles, mais cette fois, avec un vent de renouveau. En effet, l'univers de Jack Sparrow et de ses compagnons d'aventure s'apprête à subir une transformation majeure. Le producteur légendaire Jerry Bruckheimer, lors d'une récente interview avec ComicBook concernant ses futures productions, a laissé entendre que la franchise Pirates des Caraibes allait repartir de zéro. Ce redémarrage signifie de nouvelles idées, de nouveaux personnages et, potentiellement, de nouvelles légendes.

Comme on vous l'expliquait en préambule, dans le sillage des discussions sur l'avenir de la série, des noms comme celui de Margot Robbie ont émergé, laissant entrevoir des possibilités intéressantes pour la suite de la saga. Toutefois, le succès retentissant d'autres projets pourrait influencer la trajectoire de ces idées initiales. Ce qui est certain, c'est que l'absence de Johnny Depp risque de décevoir. Par contre, le succès de Barbie pourrait donner des idées à Disney pour la présence de Margot Robbie ....

Tout avance bien

Visiblement, Craig Mazin, connu pour son travail sur The Last of Us, s'est associé au scénariste original Ted Elliot pour écrire une nouvelle histoire pour Pirates des Caraïbes. Leur approche, qualifiée d'atypique, semble avoir capté l'intérêt de Disney, malgré une mise en pause due aux grèves de l'année passée.

La franchise se trouve à un carrefour intrigant. Avec le départ de son icône, Jack Sparrow, interprété par Johnny Depp, et l'introduction de nouveaux visages et récits, les attentes sont grandes et les questions nombreuses. Quelle direction prendra ce nouveau départ ? Quelles histoires inédites attendent de surgir des profondeurs ?