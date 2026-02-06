Oui, non, peut-être, on ne sait pas et finalement maintenant oui. On ne sait plus trop sur quel pied danser lorsque l'on nous parle de l'avenir de Pirates des Caraïbes. Un temps Johnny Depp est dans la course, la semaine suivante il est mis de côté, on nous parle ensuite de fausses suites et de reboot… Pour le moment, rien d'officiel n'a été annoncé et l'on ne peut se reposer que sur des rumeurs et quelques fuites d'informations, c'est le cas encore aujourd'hui.

Le prochain Pirates des Caraïbes refait parler de lui

Il y a peu, c'est un journaliste à la solide réputation — notamment pour ses bonnes infos en général — qui revient à la charge et nous affirme que Pirates des Caraïbes va avoir droit à un reboot. En revanche, les précédents films ne seraient pas jetés par-dessus bord pour autant puisque ce prétendu reboot conserverait une certaine continuité. Comme c'est dans de vieux fûts que l'on fait le meilleur rhum, il serait dommage de tirer définitivement un trait sur ce qui a été fait. Si l'on en croit ce que nous avance Jeff Sneider, le prochain film Pirates des Caraïbes ferait office de reboot, mais se concentrerait sur le fiston de Jack Sparrow. Ce dernier serait également accompagné d'un premier rôle féminin. Le nom de Margot Robbie serait mis en avant, elle qui était déjà mentionnée pour un spin-off féminin de la franchise.

Pirates des Caraïbes 5

Depuis l'arrivée des nouveaux patrons chez Disney, Josh D’Amaro et Dana Walden, ce sixième film de la franchise serait en haut de la pile des priorités. Disney serait actuellement en discussion avec Krysty Wilson-Cairns, scénariste de talent et nommée aux Oscars pour le film 1917. Pour l'heure, Pirates des Caraïbes 6 n'en serait qu'au stade des discussions, mais les choses avanceraient dans le bon sens. Pour rappel, la franchise est l'une des plus prolifique de Disnay avec 5 films ayant rapporté pour un total de 4,5 milliards de dollars aux box-office. Un chiffre qui pourraient explosé au vue des tendance qu'on les blockbuster à surperformer ces dernières années.

source : Jeff Sneider