Pirates des Caraïbes 6 est en bonne voie, prêt à reprendre la mer, et une nouvelle pourrait bien confirmer ce que les fans attendent tous. Enfin une bonne nouvelle pour la saga ?

Huit ans après La Vengeance de Salazar, le navire Pirates des Caraïbes pourrait reprendre la mer. Et pas avec n’importe quel capitaine. Jerry Bruckheimer, producteur emblématique de la saga, a confié avoir parlé avec Johnny Depp d’un possible retour dans le rôle de Jack Sparrow....

Un retour en force pour Pirates des Caraibes 6

Pour Bruckheimer, la clé est simple pour Pirates des Caraibes. « S’il aime la façon dont le rôle est écrit, je pense qu’il le fera. » Le scénario du sixième film avance, mais il n’est pas encore terminé. Selon lui, il ne manque plus grand-chose pour trouver la version parfaite. Le projet serait un reboot. Un mélange de nouvelles têtes et de visages connus. Mais impossible de savoir pour l’instant qui fera partie de l’équipage.

Ce retour serait un vrai changement de cap. Rappelons qu’en 2018, Disney avait rompu toute collaboration avec Depp, après la publication d’un texte signé par Amber Heard. L’acteur affirmait que cela avait entraîné son éviction. En 2022, pendant son procès, il avait même juré qu’il ne reviendrait « même pour 300 millions de dollars et un million d’alpagas ». Autant dire que le voir rechausser ses bottes de pirate paraissait impensable dans Pirates des Caraibes.

Un film en préparation depuis des années

Depuis la sortie du dernier opus, Pirates des Caraibes 6 a souvent été annoncé… puis repoussé. Plusieurs scénaristes se sont succédé : Ted Elliot, Craig Mazin (The Last of Us) ou encore Jeff Nathanson. Ce dernier, déjà auteur du cinquième épisode, aurait signé un « troisième acte incroyable », selon Bruckheimer. Mais les deux premiers tiers du script restent à retravailler.

Jack Sparrow n’est pas un personnage comme les autres dans Pirates des Caraibes. Depp l’a modelé à sa façon, en s’inspirant de Keith Richards et de Pepé le Putois. Résultat : un héros imprévisible, drôle et attachant, qui a marqué toute une génération. Bruckheimer le sait. Même avec une nouvelle direction, difficile d’imaginer Pirates des Caraïbes sans au moins un clin d’œil à son capitaine le plus célèbre.Et les autres membres d’équipage ? Orlando Bloom, alias Will Turner, s’est déjà dit prêt à revenir. Keira Knightley et Geoffrey Rush n’ont rien confirmé. Le producteur, lui, joue la carte du mystère. « Certains anciens seront là… mais je ne dirai pas lesquels. » Encore du mystère pour Pirates des Caraibes 6...

Source : ew