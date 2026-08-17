Beaucoup de spectateurs ont du mal à imaginer Pirates des Caraïbes 6, prochain film de la saga, sans son acteur star, à savoir Johnny Depp. Il y a justement du nouveau à ce sujet.

Ce week-end se tenait la D23, convention annuelle de Disney, à laquelle a participé le producteur de Pirates des Caraïbes 6, Jerry Bruckheimer. Les médias lui ont évidemment demandé ce qu'il en serait de la potentielle participation de Johnny Depp. Une bonne nouvelle pourrait se profiler pour toutes celles et ceux qui espèrent son retour dans le rôle de Jack Sparrow.

Johnny Depp pourrait revenir dans Pirates des Caraïbes

Les pirates ont la cote en ce moment. Sea of Thieves est toujours en forme, NetEase a lancé son propre concurrent, Sea of Remnants, et Ubisoft ravivait la nostalgie des joueurs cet été avec le remake d'Assassin's Creed Black Flag. Il ne manque donc plus qu'un retour extrêmement attendu par les cinéphiles : le retour de Pirates des Caraïbes.

Ce n'est pas un secret, Pirates des Caraïbes 6 est en préparation depuis déjà plusieurs années. Cependant, le projet a connu quelques rebondissements en coulisses et la production a été retardée. Si cela tend à inquiéter sur son bon déroulé, ce pourrait toutefois être l'occasion de confirmer ce que beaucoup espèrent du côté du casting.

Pour rappel, l'acteur vedette de la saga, Johnny Depp, avait été écarté de tous ses projets avec Disney à la suite de ses procès de 2018. Même s'il n'a pas été jugé totalement coupable, il n'a jamais été totalement innocenté. Mais ce flou pourrait lui permettre de revenir auprès de la Company, visiblement intéressée pour qu'il reprenne son rôle dans Pirates des Caraïbes 6.

L'an dernier, le producteur Jerry Bruckheimer avait vaguement évoqué cette possibilité. Cette fois, les choses semblent avoir légèrement progressé. Interrogé par Deadline dans le cadre de la D23, il avance que Johnny Depp est bien en discussion pour Pirates des Caraïbes 6, une bonne nouvelle pour ses fans même si sa participation est encore à confirmer :

Nous sommes en discussions avec Johnny [Depp]. Nous travaillons sur un scénario et espérons pouvoir mener à bien ce projet. Jerry Bruckheimer, pour Deadline.