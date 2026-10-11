Dans l’attente d’en savoir plus sur BioShock 4, le réalisateur de l’adaptation à venir sur Netflix nous donne des nouvelles du projet, et elles sont plutôt prometteuses.

Voilà maintenant plus de onze ans que BioShock 4 a été annoncé par Take-Two Interactive, et que nous attendons désespérément d’en découvrir les premières images. Faute à une situation visiblement très chaotique en interne, le projet, développé par Cloud Chambers, ne semble toutefois toujours pas prêt à se montrer pour le moment. Et il en va visiblement de même pour l’adaptation live-action annoncée par Netflix en 2022 qui, pour la bonne nouvelle, reste toutefois toujours d’actualité si l’on en croit le réalisateur Francis Lawrence.

Le film BioShock donne officiellement de ses nouvelles

En pleine tournée promotionnelle pour son dernier film, Hunger Games : Lever de soleil sur la moisson, ce dernier s’est en effet entretenu avec nos confrères de chez GamesRadar+, qui n’ont évidemment pas manqué de lui demander quelques nouvelles du film BioShock pour l’occasion. « On est encore en train de travailler sur le scénario et je pense qu’on y est presque », a alors répondu le créateur. Avant de préciser davantage : « Je le sens vraiment. Oui, j’adorerais le faire. J’en meurs d’envie. J’y travaille. J’essaie ».

Que sait-on du film BioShock jusqu’à présent ?

Si ce n’est donc toujours pas aujourd’hui que nous aurons plus d’informations à nous mettre sous la dent concernant cette future adaptation de BioShock, nous avons au moins la confirmation que celle-ci est toujours en cours chez Netflix, qui n’a pas abandonné le projet malgré le silence qui l’entoure. Car à ce jour, rappelons que la seule annonce réalisée par la compagnie à ce sujet remonte au mois de février 2022, lorsque celle-ci a révélé s’être associée avec 2K et Take-Two Interactive pour adapter la franchise au cinéma.

Pour le reste, on ne peut que se rattacher aux différentes déclarations glanées ici et là auprès du réalisateur de BioShock, qui travaille activement sur le scénario du projet depuis plusieurs années maintenant aux côtés de Michael Green (Blade Runner 2049). Il a d’ailleurs confirmé par le passé que Shining était alors l’une de ses inspirations. Roy Lee, l’un des producteurs du film, a quant à lui révélé qu’il s’agira d’une adaptation du premier BioShock sorti en 2007, qui mettra donc en scène la cité de Rapture sur grand écran.

Le prochain projet sur la liste de Lawrence ?

La grande question, désormais, reste alors de savoir si BioShock sera le prochain projet réalisé par Lawrence. Car toujours selon Lee, il était en effet probable que celui-ci devienne une priorité pour le réalisateur après le préquel d’Hunger Games, dont la sortie au cinéma est attendue pour le 18 novembre prochain. Dès lors, peut-être verra-t-on enfin la situation se décanter pour l’adaptation de Netflix, que l’équipe aimerait d’ailleurs pouvoir relier d’une manière ou d’une autre aux prochains jeux de la franchise, BioShock 4 en tête de liste.

Source : GamesRadar+