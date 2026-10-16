Cinq ans après ses débuts, l’une des séries de Paramount+ les plus appréciées s’apprête à faire ses adieux. Le géant du streaming a dévoilé un premier aperçu de la fin.

Après trois saisons de survie et de morts pas des plus appétissantes, les rescapés de Yellowjackets s’apprêtent à quitter la forêt et nos écrans. Paramount+ a dévoilé une première bande-annonce du grand final de sa série horrifique à succès qui tirera sa révérence le 20 novembre avec sa saison 4. Et si les filles vont enfin quitter leur forêt maudite, rien ne garantit qu’elles retrouveront une vie normale.

Paramount+ dévoile un premier aperçu de la fin de Yellowjackets

« On n’était pas censées partir… » Voilà qui résume assez bien l’état d’esprit des rescapées de l’équipe des Yellowjackets, alors qu’elles retrouvent la civilisation. La série, créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson prépare en effet ses adieux avec un ultime chapitre qui va ramener les survivants aux États-Unis et conclure les enjeux se déroulant dans le présent, alors que les tensions montent. Sauf qu’après 19 mois à lutter pour leur survie dans les bois et après des décisions qui les hanteront, les retrouvailles avec la civilisation ne se feront pas chaleureusement autour d’un bon chocolat chaud. La saison 4 de la série Paramount+ ne compte manifestement pas leur offrir le repos bien mérité après le traumatisme qu’elles ont vécu.

Selon le synopsis officiel, elles devront en effet tenter d’enterrer leurs péchés alors même que leurs retrouvailles avec le monde extérieur prennent une tournure inattendue. Surtout quand une ancienne amante revient en ville avec ses propres projets, histoire de compliquer encore une situation déjà suffisamment explosive.

Bande-annonce en anglais

De quoi parle Yellowjackets ?

Pour mémoire, la série diffusée sur Paramount+ suit une équipe féminine de football lycéen dont l’avion s'écrase en pleine nature alors qu’elles devaient participer à un tournoi international. Coupées du monde, les adolescentes voient alors leur groupe se transformer progressivement en clan sauvage, où la violence, la folie et la raison se confrontent constamment à mesure que la faim prend le dessus. En parallèle, la série suit également leurs vies près de 25 ans plus tard, alors qu’elles tentent tant bien que mal d’avoir une vie normale et de composer avec les traumatismes et les secrets de leur passé. Une double temporalité qui a largement contribué au succès de la série Paramount+ et qui devra désormais tenter de conclure dignement cette histoire, après une saison 3 jugée assez faible par son public.

Où et quand regarder la saison 4 de Yellowjackets ?

La saison 4 de Yellowjackets sera ainsi diffusée le 20 novembre 2026 sur Paramount+ en France. Il sera également possible d’en profiter via Canal+, qui propose l’application du géant américain directement dans son service. Elle comprendra au total 10 épisodes, à raison d’un par semaine.

Source : Paramount/Showtime