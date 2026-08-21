Paramount+ a fraîchement dévoilé la date de sortie de la quatrième et ultime saison de l'une de ses toutes meilleures séries, préparez-vous à un final sanglant à plus d'un titre.

Bien que Paramount+ reste globalement dans l'ombre de plateformes SVOD concurrentes bien plus populaires et fortunées comme Netflix, Prime Video ou encore Apple TV, elle dispose malgré tout de quelques cartes intéressantes dans sa manche. Parmi elles, la très populaire et intrigante série Yellowjackets, qui approche cependant et bien malheureusement de sa conclusion avec une quatrième et dernière saison après cinq ans de bons et loyaux services sur deux temporalités sur fond de cannibalisme occulte.

Toutes les bonnes choses ont une fin (ou faim ?) et tout vient à point à qui sait attendre, et c'est justement le cas pour la série populaire Yellowjackets chez Paramount+, qui va tirer sa révérence avec sa quatrième saison. Cinq ans après la première qui avait fait sensation, la plateforme SVOD a récemment annoncé quand l'équipe de survivants dans le passé et leur version adulte vont nous dire adieu dans un final probablement bien sanglant qui lèvera enfin le voile sur de nombreux mystères encore sans réponse.

Paramount+ et Yellowjackets nous ont ainsi donné rendez-vous notamment via le compte X.com officiel de la série à partir du 20 novembre 2026 sur la plateforme à la montagne pour découvrir le premier épisode de l'ultime saison du show populaire. Outre une date de sortie, le teaser ci-dessous met en avant une télévision sur laquelle on apprend que l'équipe des Yellowjackets a enfin réussi à quitter la forêt maudite qui a été leur macabre foyer pour regagner la civilisation... en emportant avec elle un sinistre secret...

Une conclusion hautement attendue pour l'un des plus gros cartons de la plateforme

La série Paramount+ qui rassemble un casting haut en couleur qui a révélé de nombreuses vedettes montantes comme Ella Purnell (Fallout) et Sophie Thatcher (Companion), comptait également des personnalités d'expériences à l'instar de Melani Lynskey (The Last of Us), Christina Ricci (La Famille Addams) ou encore Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux).

Après trois saisons pleines de mystères mélangeant le passé de l'équipe des Yellowjackets dans une forêt qui a fini par corrompre et rendre fou les survivants et les conséquences d'un tel traumatisme dans le présent, cette ultime saison à venir à partir du 20 novembre 2026 devrait enfin nous permettre de connaître le fin mot de toute cette sombre histoire. Vivement, même si cela signifie malheureusement qu'il faudra ensuite dire adieu à la joyeuse (enfin tout est relatif) équipe des Yellowjackets.

Source : Yellowjackets sur X.com