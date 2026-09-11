Ce sera l'un des rendez-vous événement sur Paramount+ en octobre, Avatar Seven Havens (Les Sept Refuges en version française) se montre plus concrètement dans un trailer de 2 minutes. L'histoire commence ainsi à prendre forme sous nos yeux avec une nouvelle génération de héros qui prennent la relève après l'équipe de Aang et celle de Korra. La célèbre licence de Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko est vraiment de retour.

Avatar Seven Havens, la série d'animation de Paramount+, sort son trailer

Paramount+ fait remonter les souvenirs de bien des enfants des années 2000 avec son dernier trailer événement. En effet, 18 ans après Le Dernier Maître de l'air et 12 ans après La Légende de Korra, Avatar Seven Havens marque le retour d'une licence qui a fait date dans le monde de l'animation. Les deux premières séries cumulent d'ailleurs les récompenses aux Annie Awards, notamment celles de la Meilleure réalisation, du Meilleur storyboard ou encore du Meilleur dessin animé.

L'arrivée à l'automne d'Avatar Seven Havens, préparé un peu en amont avec le film sur Aang, est donc attendue de pied ferme par les fans. Bien sûr, les néophytes pourront aussi suivre l'aventure de Pavi, nouvelle maître des quatre éléments. La petite fille, née parmi les maîtres de la terre, doit se cacher après le chaos laissée par sa prédécesseuse, Korra. Heureusement, elle pourra compter sur des alliés prêt à remettre leurs considérations en cause pour lui laisser une chance. Mais aura-t-elle la force pour ramener l'harmonie entre le monde humains et celui des esprits ? Réponse dans moins d'un mois sur Paramount+.

Avatar Seven Havens promet du beau spectacle sur Paramount+, comme Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko nous y habitué depuis presque 20 ans. La série animée sera donc un rendez-vous à ne pas louper en octobre prochain. Nous avons la date de sortie et les plateformes où la regarder :

Date de sortie : 9 octobre 2026

: 9 octobre 2026 Plateformes : Paramount+, aussi inclus en supplément dans les abonnements MyCANAL et Prime Video