L’attente fut longue. 10 ans après la fin des aventures de Korra, l’univers d’Avatar continue de s’étendre avec une troisième série : Les Sept Refuges, qui a débarqué sur Paramount+ la semaine dernière. A peine les trois premiers épisodes de la première saison diffusés que la plateforme annonce déjà le renouvellement de la série animée pour deux saisons supplémentaires. Les aventures de Pavi et Nisha s’étendront ainsi jusqu’au Livre 4. Une confiance en la série qui tranche radicalement avec le parcours de la franchise ces dernières années. Le film Avatar Aang : Le dernier maître de l'air a notamment été privé d’une sortie en salle, à la déception générale. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, Paramount+ a également confirmé la production d’une autre série animée.

Paramount+ annonce deux saisons supplémentaires pour la nouvelle série Avatar

Lors de la New York Comic Con 2026, Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko, les créateurs historiques de la franchise, ont ainsi annoncé le renouvellement de leur dernière série. L’héritage de Aang et Korra s’étendra donc sur quatre saisons. Ce qui, pour beaucoup de fans de l’univers Avatar, semblait presque inespéré sous l’aile de Paramount+. Mais le géant américain a visiblement appris sa leçon après l’occasion ratée du film d’animation. Ce dernier a rapidement rempli les quelques salles de cinéma où il était diffusé aux Etats-Unis cette année. Pour mémoire, Avatar Les Sept Refuges suit Pavi, une jeune maître de la Terre et accessoirement la nouvelle Avatar, qui retrouve sa soeur jumelle, Nisha, longtemps perdue. Elle devra alors apprendre à assumer un rôle qui la dépasse largement et qui est désormais associé au cataclysme qui a ravagé le monde.

Quand seront diffusés les prochains épisodes d'Avatar Les Sept Refuges ?

La diffusion de la série a débuté ce 9 octobre 2026 sur Paramount+ avec les trois premiers épisodes du Livre 1. La suite arrivera ensuite progressivement, avec trois épisodes supplémentaires les 16 et 23 octobre, puis un dernier lot de quatre épisodes le 30 octobre 2026. Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée pour les prochains Livres.

16 octobre : épisodes 4 à 6

: épisodes 4 à 6 23 octobre : épisodes 7 à 9

: épisodes 7 à 9 30 octobre : épisodes 10 à 13 (fin de la saison 1)

Une autre série Avatar annoncée, Kuruk à l'honneur

Ce n’était pas la seule annonce que l’événement new-yorkais réservait aux fans d’Avatar. Paramount+ va également revenir sur Kuruk, le plus célèbre maître de l’eau de la lignée d’avatar après Korra. Les créateurs ont en effet révélé la production d’une série Avatar Kuruk : Wave of Chaos, qui suivra le jeune avatar rebelle lors de son adolescence alors qu’il bafoue des milliers d’années de tradition en choisissant d’apprendre à maîtriser les quatre éléments à travers un voyage dans le monde. La série Paramount+ sera évidemment produite par Avatar Studios, avec le co-créateur Bryan Konietzko qui occupera le poste de showrunner. De plus amples informations, dont une fenêtre de sortie, seront dévoilées ultérieurement.

Une nouvelle qui ne manquera pas de réjouir les amoureux de la licence, qui attendaient désespérément que le prédécesseur de Kyoshi puisse enfin avoir son heure de gloire. On attendait davantage un duo de romans sur ses années de service en tant qu’Avatar, Kyoshi, Yangchen et Roku en ayant eu le droit, mais il aura finalement sa propre série.







Source : Avatar Studio