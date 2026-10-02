Paramount+ a diffusé la bande-annonce de la saison 2 de l’une de ses séries phénomènes qui a réuni des millions de spectateurs dès la diffusion de son premier épisode.

Près de 20 ans après le début de la série originale, Paramount+ a signé l’un de ses lancements records avec Dexter Resurrection. La série, signant le retour de Michael C. Hall, avait en effet réuni 3,1 millions de spectateurs rien qu’avec son premier épisode, un chiffre qui avait rapidement atteint les 4,4 millions de spectateurs sur une semaine. Face à un tel succès Showtime n’avait naturellement pas tardé à commander une seconde saison, qui se dévoile aujourd’hui avec une première bande-annonce. Et les couteaux de Dexter seront manifestement toujours aussi aiguisés.

Un aperçu de la saison 2 de Dexter Resurrection

Dexter Morgan n’est pas près de ranger ses couteaux et, accessoirement, d’arrêter de compliquer la vie de son fils. Paramount+ vient de dévoiler la première bande-annonce de la saison 2 de Dexter Resurrection, où l’on retrouvera Michael C. Hall dans la peau du célèbre tueur en série de Miami. Et cette suite compte visiblement mettre les bouchées doubles. L’expert se retrouve en effet désormais coincé entre deux adversaires dangereux. D’un côté un tueur en série célèbre depuis des décennies, de l’autre un jeune assassin qui terrorise New York avec des méthodes encore inédites. Autant de raisons pour Dexter de ressortir son matériel de découpe.

Sauf, qu’à en croire le synopsis partagé par Paramount+, Dexter devra affronter un ennemi aussi universel que redoutable : la crise de la quarantaine. Trois ans se sont en effet écoulés depuis les événements de la première saison. Depuis, Harrison, le fils de Dexter, poursuit sa propre quête de justice en rejoignant la police de New York. Père et fils vont alors se retrouver au coeur d’une nouvelle affaire qui pourrait bien être la plus sombre de leur histoire.

Bande-annonce en anglais

Quand sortira la saison 2 de Dexter Resurrection sur Paramount+ ?

La saison 2 de Dexter Resurrection comprendra au total 10 épisodes, diffusés sur Paramount+ le 30 octobre 2026 aux Etats-Unis, à raison d’un épisode par semaine. En France, il faudra se tourner du côté de Canal+, à une date encore non dévoilée. La date américaine ne pouvait pas mieux tomber, puisque qu’en plus de tomber juste avant Halloween, elle accompagnera surtout les 20 ans de la franchise, lancée en octobre 2026.