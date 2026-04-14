WIT Studio, à qui Netflix a confié The One Piece s’est récemment retrouvé au cœur d’une polémique importante et qui soulève beaucoup de questions quant au remake officiel de l’anime.

Une mini-série LEGO, des sets qui cartonnent, un manga à son apogée, un anime de retour après une longue pause, et une série live-action qui continue de rameuter les curieux… One Piece est passé d’un manga d’anthologie à l’une des licences les plus populaires de la décennie. Un succès qui peine à se traduire côté jeux vidéo, où l’on attend toujours une adaptation qui saura elle aussi marquer les esprits.

Pendant ce temps, celles et ceux qui ont découvert Luffy sous les traits d’Iñaki Godoy, comme les fans historiques de la saga, attendent de pied ferme The One Piece, le remake confié à WIT Studio, à qui l’on doit les premières saisons de l’Attaque des Titans et Spy x Family. La série d’animation, produite en collaboration avec Netflix, a récemment montré quelques nouvelles images, toujours non animées. Mais l’enthousiasme laisse place à l’inquiétude : son studio s’est récemment fait épingler et s’est retrouvé au cœur d’une polémique.

WIT Studio a utilisé de l'IA générative pour son dernier anime

Pendant qu’une partie des effectifs planche sur le remake de l’anime, WIT Studio continue de vaquer à ses occupations sur ses autres projets. Parmi eux, Ascendance of a Bookworm, dont le premier épisode de la saison 4 a été diffusé le 4 avril 2026. Un premier épisode qui n’a pas laissé les amateurs d’animation et les réseaux sociaux indifférents, et pour cause. Plusieurs plans de l’opening semblaient avoir été générés avec de l’IA. Une impression rapidement confirmée après que la polémique a enflé, forçant le comité de production de l’anime à présenter des excuses publiques. Le studio de The One Piece a de son côté corrigé les séquences incriminées lors de la diffusion du second épisode.

« Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée envers nos spectateurs, qui attendent impatiemment notre travail, ainsi qu’à l’auteur original du manga et à toute autre partie concernée. À l’avenir, nous travaillerons en collaboration avec Wit Studio afin de revoir notre système de production et nous nous efforcerons d’éviter que cela ne se reproduise. », explique le comité. Un problème qui serait loin d’être isolé au sein du studio, à qui The One Piece a été confié.

Un animateur japonais affirme en effet avoir refusé de retravailler avec WIT Studio et fait l’impasse sur cette quatrième saison car « les problèmes au sein du studio sont plus sérieux. Je l’ai constaté lorsque je travaillais sur Kabaneri. C’est un environnement où ils rejettent la faute sur les autres et vous réprimandent si vous ne corrigez pas leurs erreurs de votre propre initiative. »

De l'IA générative dans The One Piece, le remake de l'anime ?

Une situation qui naturellement interroge quant à l’utilisation de l’IA générative dans The One Piece. « Ça n'a rien à faire dans un anime, et encore moins dans One Piece. Oda fait un chef d'œuvre, ce serait une insulte à son art et sa vision », commente par exemple un fan, suite à la polémique. « En fait, tout ce qu’ils disent c’est qu’ils essaieront de mieux le cacher la prochaine fois », se lamente un autre. L’inquiétude grimpe au sein de la communauté, qui espère que l’anime The One Piece échappera à toute IA générative. Est-ce que le remake pourra y échapper ? A ce stade, la réponse semble loin d’être évidente.

Source : Comité de production d'Ascendance of Bookworm