One Piece continue d’agiter les réseaux, et chaque nouveauté autour du manga suffit désormais à lancer des débats passionnés. Le prochain chapitre, prévu très prochainement, fait déjà beaucoup parler de lui.

Bonne nouvelle pour les fans de One Piece, le manga ne sera pas en break la semaine prochaine. L’information circule depuis quelques heures sur les réseaux, et elle tombe au meilleur moment alors que l’arc de God Valley continue de tenir les lecteurs en haleine.

Une bonne nouvelle pour les lecteurs de One Piece

Cette confirmation a été accueillie avec soulagement, surtout au vu du rythme irrégulier des dernières semaines. Entre les pauses d’Oda et les chapitres One Piece particulièrement attendus, chaque interruption se faisait sentir comme une éternité. Si la moindre pause crée autant d’émotion, c’est parce que les chapitres récents ont suscité une énorme attente. Les leaks apparus il y a quelques semaines avaient déjà secoué la communauté, au point que chaque sortie est désormais scrutée et débattue dès les premières minutes. D’ailleurs, dans ce contexte, l’arrivée des prochains leaks est forcément très attendue.

Depuis, les discussions vont bon train et l’arc en cours est considéré par beaucoup comme l’un des moments les plus intenses de ces dernières années. Dans ce contexte, les fans de One Piece veulent éviter la moindre coupure qui pourrait casser le rythme. Et ils ont bien raison.

© Eiichiro Oda / Shueisha et Toei Animation.

Plein de débats chez les fans

Les discussions actuelles autour du chapitre 1166 de One Piece tournent beaucoup autour de Figarland Garling. Certains lecteurs, surpris par son rôle dans les derniers événements, le jugent moins impressionnant que ce que son statut laissait espérer. Des commentaires se moquent même de ses défaites face à Rocks, malgré une armée derrière lui. D’autres fans relativisent, persuadés qu’Oda garde encore des cartes en main concernant son passé. Mais quoi qu’il en soit, Garling est devenu le centre du débat, preuve que le flashback atteint exactement son objectif, faire parler.

Source : @pewpiece.